Borsa İstanbul saat kaçta açılacak, açılacak mı? Borsa ne zaman açılacak, bugün açık mı? İşte son durum

Borsanın ne zaman açılacağı, bugün açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Uzmanlar yatırımcıya yönelik açıklamalar yapılmadan, şirketler etki analizi değerlendirmelerini açıklamadan, likidite ve makine işlemleri konusunda adımlar atılmadan borsanın açılmasının yanlış olduğunu dile getiriyor.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada işlemlerin 14 Şubat akşamına kadar durdurulduğu açıklandı. Duyuruya göre borsanın 15 Şubat tarihinde açıklaması bekleniyor. Uzmanlar ise yatırımcıya yönelik açıklamalar yapılmadan, şirketler etki analizi değerlendirmelerini açıklamadan, likidite ve makine işlemleri konusunda adımlar atılmadan borsanın açılmasının yanlış olduğunu dile getiriyor. 15 Şubat’ta açılışta yine aynı senaryonun devreye girebileceğini söyleyen piyasa uzmanlarının beklentisi Borsa İstanbul’un açılışının 5 iş günü daha ertelenmesi yönünde.

İşte açıklamanın tamamı:

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.

