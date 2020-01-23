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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 18:40 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.406.012.933 1,53 Garanti Bankası 50.652.000.000 0,98 Akbank 45.760.000.000 0,89 Ereğli Demir Çelik 34.055.000.000 1,19 Enka İnşaat 33.200.000.000 0,90 İş Bankası (C) 32.669.782.200 0,60 Turkcell 32.384.000.000 1,86 Bim Mağazalar 31.179.720.000 7,70 Tüpraş 30.225.597.440 2,35 Türk Telekom 27.860.000.000 3,10 Ford Otosan 26.528.796.000 5,74 Aselsan 26.037.600.000 2,18 Yapı ve Kredi Bank. 25.763.506.416 0,64 İskenderun Demir Çelik 23.345.000.000 1,54 Sabancı Holding 21.220.200.882 0,67 Türk Hava Yolları 19.651.200.000 0,52 Vakıflar Bankası 16.600.000.000 0,54 Anadolu Efes 15.596.052.627 1,30 Arçelik 14.811.962.254 1,64 Tofaş Oto. Fab. 14.050.000.000 3,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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