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Borsa yatırımı yapmaya yeni başlayanlar için temel bilgiler

Borsa, hem bireysel hem de kurumsal olarak dahil olunabilen, yatırımcılara yatırımlarını değerlendirme imkanı sunan bir işleyişe sahip bir alandır. Şirketlerin sermaye toplamalarını amaçlayan borsa, temelinde arza ve talebe dayalı olarak çalışır.

Borsa yatırımı yapmaya yeni başlayanlar için temel bilgiler
Ferhan Petek

Ekonomik faktörler, şirketlerin performansları, global olarak yaşanan olaylar ve durumlar borsada işlem gören enstrümanların değerlerini etkileyen ögelerdir. Borsaya girmek isteyen kişiler ya da firmalar girmeden önce dikkatli bir analiz yapmalı ve ayrıntılı bir araştırma gerçekleştirmelidir. Finansal varlıkların, değerli evrakların ticaretinin yapıldığı borsa organize piyasa olarak da tanımlanmaktadır.

Borsada nasıl para kazanılır?

Borsa alanında para kazanmak kadar risk alarak para kaybetme durumu da olağan olarak karşılanır. Bu yüzden bu alanda başarılı olabilmek için gerekli ve yeteri kadar bilgi birikimine sahip olmak son derece önemlidir. Bir kurum ya da kişi borsada etkin olarak işlem yapmadan önce ayrıntılı bir analiz yapmalı ve bilgi sahibi olmalıdır.

Yatırımcıların varlıklarını çeşitlendirme imkanı sunan kapasiteleri ile bilinen borsalar, şirketlere fon sağlama amacı da taşır. Her bir borsa belli düzenlemelere ve kurallara bağlı olarak işlem görür. Borsa alanında başarılı olmak ve hedef doğrultusunda para kazanabilmek için doğru stratejiler kurulmalı ve özellikse sektörde yeterli kadar bilgi sahibi olunmalıdır. Birden fazla borsa çeşidi bulunu. Bunlar:

  • Hisse senedi borsaları (Şirketlere ait olan hisse senetlerinin alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği yerlerdir.)
  • Emtia borsaları (Madenler, tarımsal ürünler ve diğer başka hammadde türlerinin ticaretinin yapıldığı piyasalardır.)
  • Döviz borsaları (Ülkelerin para birimlerinin alındığı ve satıldığı piyasalardır.)
  • Türev borsaları (Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve benzeri türev ürünlerin alım ve satım işlemleri burada gerçekleşir.)
  • Tahvil ve bonolar (Şirketlerin ya da devletlerin çıkartmış olduğu borçlanma senetlerinin ticareti burada yapılır.)

Borsa yatırımı yapmaya yeni başlayanlar için temel bilgiler nelerdir?

Borsalarda firmaların her birinin toplam bir piyasa değeri vardır. Bu değerler her firma için farklılık gösterebilmektedir. Firma hisseleri genel olarak belli bir seviyede olan payları ifade eder. Firmalardan bazıları payları milyarlara bölebildiği gibi bölünen pay sayısı da değişiklik gösterebilir. Yılda bir ya da iki kez kar payı yatıran şirketler kar payı dağıtma hakkına sahipse elde ettikleri gelir hissedarların hesaplarına otomatik olarak aktarılır. Uzmanlara göre borsada işlem yapacak olan kişilerin ve yeni başlayanların mutlaka bilmesi gereken bazı temel bilgiler vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Mümkün oldukça erken ve belirlenen bütçenin yettiği sürece sık yatırım yapılmalıdır.
  • Uzun vadeli yatırımlara odaklanılmalıdır.
  • Risk analizleri ve borsaya girmeden önceki araştırma süreci özenle yapılmalıdır.
  • Acil ihtiyaç doğrultusunda harcanmak üzere ayrılan paralar yatırım için kullanılmamalı borsa için ayrı bir bütçe yapılmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: BU İÇERİKTEKİ HİÇBİR CÜMLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
299.5
6.714.372.056,00
% -4.24
17:13
AKBNK
48.94
3.430.804.346,80
% -0.85
17:13
YKBNK
22.62
3.216.308.326,60
% 0.27
17:13
EREGL
22.8
3.138.530.447,34
% -0.52
17:13
ASELS
138.4
2.964.233.702,60
% -0.14
17:13
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borsa
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