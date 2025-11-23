FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada küçük yatırımcıyı sahte paylaşımlar ile dolandıran organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Borsa manipülasyonlarıyla gündeme gelen Onur Y. ve ekibinin Marka Holding hisselerinde 73 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Onur Y. ve ekibiyle birlikte holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Mine B. de önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. İşte detaylar...

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak
Melih Kadir Yılmaz

Borsa manipülatörü olduğu belirtilen Onur Y. ve ekibine yönelik geçtiğimiz aylarda operasyon düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere 15 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltıların ardından aralarında Onur Y.'nin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak 1
Onur Y.

Soruşturma kapsamında, Onur Y. ve ekibinin de arasında olduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Sabah'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre şüpheliler arasında Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine B. de yer aldı.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık, Onur Y.'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istedi. Diğer şüphelilere de 2 yıldan 4 yıla kadar değişen hapis oranlarında ceza ve aynı şekilde adli para cezası talep edildi. Patron Mine B. için ise yalnızca Sermaye Kanununa muhalefet ederek, "piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak 2
Mine B.

HİSSEDE MANİPÜLASYON YAPILDIĞI SAPTANDI

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianamede küçük yatırımcının borsada nasıl soyulduğu gözler önüne serildi. Onur Y. ve ekibinin borsada işlem gören Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne ait MARKA hissesinde 2 Mart 2023 - 14 Nisan 2023 tarihleri arasında manipülasyon yaptığı saptandı. Mart'ta 4.00 değerinde olan hisse 14 Nisan'a kadar olan sürede yüzde 596 yükselerek 28.92'ye kadar çıkarıldı.

TWİTTER VE TELEGRAM'I KULLANDILAR

İddianamede Onur Y. ve ekibinin örgütlü şekilde hareket ederek suç işlediğine dikkat çekildi. Onur Y. ve ekibi, "onylm29" isimli X hesabından ve "Onur Endeksi" adlı Telegram hesabı üzerinden Marka hissesini pazarlayarak küçük yatırımcının almasını sağladı. Şebeke bu esnada, kendilerinde bulunan hisselerin satışını yaparak toplamda 73 milyon 217 bin liralık bir menfaat elde etti.

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak 3


Mine B.

İddianamede, Onur Y.'nin gayri resmi olarak elinde bulundurmuş olduğu kendi şirketine ait hisselerin yüksek fiyata çıkışını sağlayarak, küçük yatırımcıya satışı hususunda anlaşma yaptığı vurgulanan Mine B.'nin bu nedenle manipülatif eylem içerisinde bulunduğu ve ciddi miktarda para kazandığı ifade edildi.

İddianameye göre, Marka Holding hissesi 'Marka' ya yönelik manipülasyon yapıldığı hususu ilk SPK tarafından araştırıldı. Eylemin gerçekleştiği tarih aralığı ise 2 Mart 2023 ile 14 Nisan 2023'dü. SPK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu manipülasyon eylemiyle ilgili hazırlanan rapor sunuldu. Raporda, küçük yatırımcıların dikkati, "onylm29" adlı X hesabından ve "ONUR ENDEKSİ" adlı Telegram hesabı üzerinden Marka hissesine çekildi. Küçük yatırımcının iradesi yalan, yanlış bilgiler eşliğinde fesada uğratılarak ilgili hissenin alınması sağlandı.

Denetleme raporunda da yer alan tespitlerle beraber Marka hissesine ilişkin paylaşım gerçekleştiren kişiler ise Onur Y. ve Murat G.'ydi. Bu iki ismin dışındaki şüpheliler de Marka hissesinde işlemlerde bulundu ve örgütün koordineli ve hissenin fiyatını etkilemeye, bundan haksız menfaat elde etmeye yönelik eylem gerçekleştirdi.

73 MİLYON LİRALIK VURGUN

Söz konusu sosyal paylaşımlar ve bununla paralel olarak şüphelilerin hisse üzerinde alım-satım işlemleri, Marka hissesi fiyatını ve yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla birlikte hareket ettiklerini gösteriyordu. İddianameye göre, küçük yatırımcı (KY) tarafından Marka hissesi alımı gerçekleşmesi neticesinde, bu hissede işlem yapan Onur Y. ve örgüt üyeleri, yapay oluşturulan fiyat ile kendilerinde bulunan hisselerin satışını yaparak 73 milyon 217 bin 297 lira menfaat elde etti.

EYLEMLER ÖRGÜTLÜ YAPILDI

İddianameye göre şüpheliler tarafından yapılan eylem örgütlü bir şekilde yapıldı. Örgütün faaliyet alanı ve amacı ise Sermaye Piyasasında işlem gören hisseler üzerinde manipülatif hareketler yaparak menfaat sağlamaktı. Bu suç örgütünün yapısı ise Onur Y. liderliğinde kuruldu. Yöneticisi ise Hasan M.'ydi. Diğer şüpheliler ise örgüt üyesi olarak iddianamede yer aldı.

İddianamede, olayın oluşumunun asıl olarak Marka Yatırım Holding sahibi 'şüpheli' Mine B.'nin kendi şirketine ait halka arz edilen Marka hisselerini, gayri resmi olarak (başkaları adına) toplamasıyla başladığı anlatılan iddianamede, Mine B.'nin fiyatı düşük düzeyde toplanan ve yaklaşık 11 milyon lotluk malının satımı için, sosyal medya aracılığıyla küçük yatırımcının iradesini fesada uğratan Onur Y. ve liderliğindeki organize suç örgütü ile anlaştığı ifade edildi.

SAVUNMASINDA 'İFTİRA' DEDİ

İddianamede, Marka hissesinde sağlanan yükselişin küçük yatırımcının kazanç amaçlı olarak elinde bulundurduğu kazancının, aslında satılan lotlar ile gerek şirket patronu 'Şüpheli' Mine B.'ye gerekse de yapılan anlaşma gereğince Onur Y. liderliğindeki suç örgütüne ciddi miktarda menfaat sağladı. Bu nedenle eylem, küçük yatırımcının büyük zarara uğramasına sebep oldu. Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine B. ise iddialara "iftira" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi desteği20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi desteği
Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e gittiTogg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e gitti

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.12
7.964.740.488,98
% 3.31
18:10
THYAO
273
7.539.519.803,25
% -1.18
18:10
KOZAL
40
7.007.974.402,66
% 0.35
18:10
YKBNK
33.7
6.485.553.808,86
% -1.75
18:10
ISCTR
12.7
6.227.090.826,13
% -0.94
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa manipülasyon holding
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.