Borsada en çok değer kaybeden hisseler,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 12,16 13,00 -6,46 Netaş Telekom. 15,03 15,88 -5,35 GSD Holding 1,62 1,68 -3,57 Tat Gıda 7,32 7,58 -3,43 Anadolu Hayat Emek. 7,18 7,43 -3,36 Bizim Mağazaları 11,55 11,95 -3,35 Yapı ve Kredi Bank. 3,01 3,10 -2,90 Net Holding 2,49 2,56 -2,73 Karel Elektronik 18,04 18,53 -2,64 Kerevitaş Gıda 3,35 3,44 -2,62 Tümosan Motor ve Traktör 7,03 7,21 -2,50 Hektaş 10,30 10,55 -2,37 Eczacıbaşı İlaç 4,15 4,25 -2,35 Karsan Otomotiv 1,70 1,74 -2,30 Koza Altın 78,75 80,50 -2,17 İndeks Bilgisayar 12,94 13,22 -2,12 Logo Yazılım 65,50 66,90 -2,09 Kardemir (D) 2,83 2,89 -2,08 Kartonsan 470,10 479,90 -2,04 Torunlar GMYO 2,98 3,04 -1,97 Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

