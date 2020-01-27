FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,36 -0,84 26,88 Acıpayam Selüloz 7,40 0,27 16,17 Adana Çimento (A) 9,43 0,00 -2,88 Adana Çimento (B) 6,99 0,00 -1,96 Adana Çimento (C) 2,23 1,36 0,00 Adel Kalemcilik 15,83 1,21 0,83 Adese Alışveriş Ticaret 2,29 -2,55 19,27 Afyon Çimento 6,79 1,65 8,12 Ak Enerji 1,28 9,40 17,43 Akbank 8,54 -2,51 5,30 Akçansa 9,99 -0,10 -0,50 Akdenız Güvenlık Hız. 2,25 6,64 6,64 Akfen GMYO 4,04 1,00 -0,25 Akın Tekstil 15,75 0,90 14,21 Akiş GMYO 4,36 3,07 7,92 Akmerkez GMYO 25,98 1,25 9,71 Aksa 14,29 -0,35 4,31 Aksa Enerji 4,20 0,96 10,53 Aksigorta 6,68 -0,74 9,69 Aksu Enerji 13,61 -2,37 -8,47 Alarko Carrıer 64,80 -1,37 8,00 Alarko GMYO 91,65 -0,49 -0,16 Alarko Holding 6,16 0,16 3,53 Albaraka Türk 1,74 0,58 13,73 Alcatel Lucent Teletaş 17,00 4,94 41,20 Alkim Kağıt 6,56 -0,91 17,56 Alkim Kimya 44,74 -1,41 16,75 Altınyağ 0,60 3,45 46,34 Altınyunus Çeşme 9,53 0,74 -4,60 Anadolu Cam 4,59 -1,29 5,28 Anadolu Efes 25,78 -0,85 11,70 Anadolu Grubu Holding 20,18 0,00 14,72 Anadolu Hayat Emek. 7,25 1,12 5,99 Anadolu Isuzu 12,20 -1,69 0,25 Anadolu Sigorta 4,97 0,00 12,95 Anel Elektrik 3,44 -0,86 7,17 Arçelik 21,64 -1,37 3,84 Arena Bilgisayar 10,50 3,04 39,44 Armada Bilgisayar 27,80 13,65 69,62 Arsan Tekstil 4,38 3,79 22,35 Artı Yatırım Holding 0,99 -1,00 22,22 Aselsan 23,42 2,09 11,84 Aslan Çimento 39,22 2,19 -1,85 Ata GMYO 4,05 0,75 -10,60 Atakule GMYO 2,24 3,70 16,67 Atlantis Yatırım Holding 0,95 0,00 -5,00 Atlas Yat. Ort. 1,65 0,00 14,58 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,14 -0,70 1,43 Avrasya GMYO 1,88 0,53 24,50 Avrasya Petrol ve Tur. 2,00 1,52 9,89 Avrasya Stratejik GMYF 1.316,30 0,01 2,36 Avrupa Yatırım Holding 1,59 0,00 3,25 Ayen Enerji 4,14 0,98 19,31 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,70 5,88 23,29 Aygaz 13,16 -3,73 2,49 Bagfaş 19,87 -1,14 18,13 Bak Ambalaj 7,44 1,92 1,22 Balatacılar Balatacılık 2,30 6,48 85,48 Bantaş Ambalaj 3,56 -1,11 41,27 Banvit 18,79 2,18 1,18 Baştaş Başkent Çimento 2,98 -1,65 15,06 Batı Çimento 3,93 0,51 18,73 Batısöke Çimento 1,53 0,00 16,79 Bera Holding 4,33 1,17 12,47 Berkosan Yalıtım 3,15 0,64 14,96 Beşiktaş Futbol Yat. 2,50 0,40 2,04 Beyaz Filo 3,15 1,94 -0,32 Bilici Yatırım 5,68 -1,39 29,98 Bim Mağazalar 49,20 -2,19 5,44 Birko Mensucat 0,33 3,13 6,45 Birlik Mensucat 1,56 7,59 36,84 Bizim Mağazaları 12,15 0,25 8,77 Bolu Çimento 4,65 -0,64 -1,06 Bomonti Elektrik 1,51 -2,58 17,97 Borusan Mannesmann 12,87 1,58 12,40 Borusan Yat. Paz. 73,50 -0,27 18,84 Bosch Fren Sistemleri 313,70 0,22 8,21 Bossa 8,31 0,12 3,10 Brisa 9,16 -0,97 -3,68 Burçelik 9,66 -2,72 66,27 Burçelik Vana 18,08 -14,96 86,20 Bursa Çimento 6,74 1,81 8,19 Carrefoursa 7,76 19,94 64,76 Ceo Event Medya 7,39 -2,12 -10,32 Coca Cola İçecek 44,60 -0,58 15,25 Cosmos Yat. Holding 2,35 9,81 15,20 Credıtwest Faktorıng 2,50 2,04 -13,19 Çelebi 102,20 0,39 0,10 Çelik Halat 8,50 -2,30 30,77 Çemaş Döküm 1,54 1,32 1,32 Çemtaş 8,22 0,37 -0,72 Çimbeton 48,26 -0,29 16,97 Çimentaş 16,25 9,50 8,33 Çimsa 9,87 4,78 8,70 Çuhadaroğlu Metal 3,74 5,65 17,24 Dagi Giyim 2,78 1,09 11,20 Dagi Yatırım Holding 4,22 -4,09 86,73 Dardanel 7,00 7,20 84,70 Datagate Bilgisayar 10,35 5,29 32,52 Demısaş Döküm 4,13 10,72 18,68 Denge Holding 1,39 -1,42 1,46 Deniz GMYO 5,80 1,40 14,85 Denizli Cam 9,21 -0,97 10,43 Derimod 11,08 17,87 55,18 Derlüks Deri 3,95 -0,50 -3,19 Desa Deri 4,46 -1,11 -1,76 Despec Bilgisayar 5,02 2,45 18,40 Deva Holding 10,78 1,79 19,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -1,28 Ditaş Doğan 9,71 -2,80 1,57 DO-CO 597,80 -0,37 5,99 Doğan Burda 7,09 -2,61 16,80 Doğan Holding 2,07 -0,48 12,50 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 5,26 33,33 Doğusan 2,42 0,41 16,35 Doğuş GMYO 5,87 10,34 29,58 Doğuş Otomotiv 12,71 1,19 33,51 Döktaş Dökümcülük 61,00 0,00 13,07 Duran Doğan Basım 23,34 -2,34 66,24 Dyo Boya 6,58 7,34 34,29 Eczacıbaşı İlaç 4,18 -0,24 12,67 Eczacıbaşı Yatırım 11,25 0,54 11,28 Edip Gayrimenkul 1,77 2,31 27,34 Ege Endüstri 656,70 0,72 13,13 Ege Gübre 55,90 2,76 12,25 Ege Profil 15,05 -2,90 25,73 Ege Seramik 5,11 6,24 37,74 Egeli & Co Tarım Girişim 0,44 -8,33 37,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,73 5,80 87,18 Egeli&Co Yatırım Holding 0,44 -8,33 120,00 Egeplast 15,71 -1,94 25,68 Ekiz Kimya 1,18 -7,81 93,44 Emek Elektrik 1,96 -2,00 23,27 Eminiş Ambalaj 1,66 -5,68 9,21 Emlak Konut GMYO 1,65 -1,20 13,01 Enerjisa Enerji 7,85 -1,38 6,22 Enka İnşaat 6,71 0,45 4,52 Erbosan 25,70 -1,53 2,88 Ereğli Demir Çelik 9,41 -2,18 4,09 Ersu Gıda 4,14 0,24 100,00 Escort Teknoloji 3,30 14,98 137,41 Etiler Gıda 2,39 -2,45 -2,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,85 1,65 10,78 Euro Trend Yat. Ort. 1,46 8,15 16,80 Euro Yat. Ort. 1,28 2,40 8,47 Euro Yatırım Holding 1,61 2,55 7,33 Fenerbahçe Futbol 17,17 4,70 18,66 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,79 1,05 4,81 F-M İzmit Piston 60,00 2,21 20,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,10 4,62 44,34 Ford Otosan 74,05 -0,07 4,52 Formet Çelik Kapı 3,04 10,55 1,33 Frigo Pak Gıda 13,25 6,85 2,24 Galatasaray Sportif 2,27 1,79 11,82 Garanti Bankası 11,77 -1,67 5,66 Garanti Faktoring 5,79 4,32 49,61 Garanti Yat. Ort. 1,51 14,39 39,81 Gedik Y. Men. Değ. 9,63 -3,22 71,96 Gedik Yatırım Holding 24,00 2,56 212,09 Gediz Ambalaj 8,89 2,77 31,51 Gentaş 2,52 0,40 15,07 Gersan Elektrik 3,69 3,07 15,67 Global Men. Değ. 2,22 13,27 18,09 Global Yat. Holding 5,01 -2,34 2,87 Good-Year 4,44 3,74 9,63 Göltaş Çimento 18,00 -1,59 1,18 Gözde Girişim 5,25 -0,38 2,14 GSD Denizcilik 3,45 1,47 34,77 GSD Holding 1,72 -4,97 15,44 Gübre Fabrik. 9,01 -2,70 -0,33 Güler Yat. Holding 2,25 2,27 10,84 Güneş Sigorta 2,64 -4,00 21,10 Halk GMYO 1,56 4,70 27,87 Halk Sigorta 2,06 0,98 4,04 Hatay Tekstil 7,67 -2,29 11,64 Hedef Girişim 2,83 0,00 8,43 Hektaş 10,45 4,29 30,30 HUB Girişim 45,70 -4,79 229,25 Hürriyet Gzt. 1,19 -3,25 4,39 ICBC Turkey Bank 5,74 -0,35 8,92 İdealist Danışmanlık 3,16 -0,63 -4,82 İdealist GMYO 3,41 -0,29 11,44 İhlas Ev Aletleri 2,85 -1,38 -8,95 İhlas Gayrimenkul 1,15 -1,71 -4,17 İhlas Gazetecilik 4,50 0,22 -33,92 İhlas Holding 0,87 -2,25 -4,40 İhlas Yayın Holding 1,05 1,94 2,94 İndeks Bilgisayar 13,35 3,25 37,63 Info Yatırım 6,90 4,55 -22,47 İntema 11,66 0,34 25,92 İpek Doğal Enerji 9,72 1,04 25,91 İskenderun Demir Çelik 7,90 -1,25 -1,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artışSamsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsada günlük işlemler (1),

En Çok Okunan Haberler

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

1 Ocak 2020'de başladı! Vergi ödemelerinde yeni düzenleme

1 Ocak 2020'de başladı! Vergi ödemelerinde yeni düzenleme

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Dünyanın en büyük çift motorlu uçağı

Dünyanın en büyük çift motorlu uçağı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış

Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Kalamarı sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Havanın ısınmasıyla birlikte hamsi fiyatları yüzde 25 düştü

Fiyatları yüzde 25 düştü

Bakan Selçuk açıkladı: Depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçları için 8 milyon TL kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

Global Malaga Kruvaziyer Limanı’nda payını yüzde 62'ye çıkardı

Global Malaga Kruvaziyer Limanı’nda payını yüzde 62'ye çıkardı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.