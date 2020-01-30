FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 32,67 İş Bankası (B) 40.500,00 -5,81 34,19 İş Bankası (C) 7,19 -0,14 12,17 İş Bankası (Kur.) 300.000,00 42,86 İş Fin.Kir. 4,42 0,68 16,32 İş Girişim 5,44 -1,81 43,16 İş GMYO 1,85 0,54 5,11 İş Y. Men. Değ. 4,84 -3,01 7,56 İş Yat. Ort. 1,94 -1,02 5,43 İşbir Holding 481,00 -4,87 11,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 0,00 14,52 İttifak Holding 3,31 -1,19 -11,02 İz Hayvancılık Tarım 2,64 -1,12 0,90 İzmir Demir Çelik 9,80 0,10 19,66 İzmir Fırça 1,74 -0,57 -3,33 Jantsa Jant Sanayi 59,00 -1,58 1,20 Kafein Yazılım 14,55 -5,76 30,61 Kapital Yat. Holding 3,13 0,97 29,34 Kaplamin 5,57 1,27 0,36 Kardemir (A) 2,78 -1,42 4,91 Kardemir (B) 2,77 -1,77 4,92 Kardemir (D) 2,80 -1,06 5,26 Karel Elektronik 17,37 -3,71 19,55 Karsan Otomotiv 1,68 -1,18 6,33 Karsu Tekstil 3,01 -1,95 -7,10 Karsusan Su Ürünleri San. 7,90 -1,25 -15,87 Kartonsan 460,00 -2,15 17,98 Katmerciler Ekipman 4,15 0,24 8,07 Kent Gıda 192,60 -1,73 9,56 Kerevitaş Gıda 3,28 -2,09 0,61 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36 Kiler GMYO 3,94 0,51 3,96 Klimasan Klima 21,10 0,86 -4,44 Koç Holding 19,87 -1,63 -2,21 Konfrut Gıda 8,43 -1,17 7,80 Konya Çimento 286,70 -3,89 5,68 Kordsa Teknik Tekstil 14,08 -0,14 7,65 Koza Altın 77,95 -1,02 5,27 Koza Madencilik 10,61 0,09 5,78 Körfez GMYO 3,07 -0,97 28,45 Kristal Kola 2,34 1,30 54,97 Kron Telekomünikasyon 17,44 -5,11 37,11 Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 3,26 1,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,94 -1,52 17,58 Kütahya Porselen 9,11 -7,70 37,61 Lider Faktoring 4,73 -2,07 28,88 Link Bilgisayar 25,04 8,77 37,96 Logo Yazılım 62,95 -3,89 3,54 Lokman Hekim Sağlık 5,91 -1,34 2,25 Lüks Kadife 10,02 -1,96 15,97 Makina Takım 2,13 -2,29 13,30 Mardin Çimento 5,52 -0,90 -6,76 Marka Yatırım Holding 1,53 6,99 29,66 Marmaris Altınyunus 93,65 -3,45 31,90 Marshall 50,50 -1,37 6,23 Martı GMYO 1,73 -1,14 71,29 Martı Otel 1,24 0,00 36,26 Mavi Giyim 56,65 -1,13 -2,16 Mazhar Zorlu Holding 15,76 -1,19 30,36 Mega Polietilen 2,48 -3,13 12,73 Menderes Tekstil 1,38 0,00 5,34 Mensa 0,37 -2,63 15,62 Merit Turizm 24,42 0,08 25,62 Merko Gıda 1,18 -2,48 12,38 Metal Gayrimenkul 1,02 -1,92 12,09 Metemtur Otelcilik 2,00 -1,96 12,36 Metro Holding 1,47 -2,00 6,52 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 -1,69 18,37 Metro Yatırım Ortaklığı 5,20 -35,96 Migros Ticaret 24,86 -1,74 2,64 Milpa 2,82 -0,35 28,77 Mistral GMYO 2,20 -2,22 16,40 MLP Sağlık 17,64 -0,79 10,25 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 0,00 -5,26 Mondi Tire Kutsan 8,70 -4,81 110,14 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.076,00 0,26 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,83 -13,16 32,31 Net Holding 2,41 -3,21 -7,31 Netaş Telekom. 14,60 -2,86 11,79 Niğbaş Niğde Beton 5,00 -6,37 -19,35 Nuh Çimento 11,79 -1,75 -0,76 Nurol GMYO 4,52 -1,74 26,61 Odaş Elektrik 2,09 -1,88 44,57 Olmuksan-IP 8,01 5,53 27,55 Orge Enerji Elektrik 5,64 -1,23 13,71 Orma Orman Mahsulleri 5,04 -10,00 82,61 Osmanlı Menkul 6,49 -9,99 54,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,98 -2,94 17,86 Otokar 162,40 -1,64 2,14 Oyak Yat. Ort. 2,51 0,80 7,73 Oylum Sınai Yatırımlar 5,42 -14,91 6,48 Özak GMYO 3,22 -0,62 25,29 Özbal Çelik Boru 2,25 -0,88 34,73 Özderici GMYO 1,87 -2,60 19,11 Özerden Plastik 2,34 -5,65 2,63 Panora GMYO 6,29 -1,87 1,45 Papilon Savunma 10,58 4,34 36,52 Park Elek.Madencilik 3,60 -2,96 18,03 Parsan 17,74 0,74 4,72 Pegasus 68,05 -2,16 -21,24 Peker GMYO 3,15 -0,63 0,64 Penguen Gıda 3,33 4,39 60,87 Pera GMYO 1,17 0,86 24,47 Pergamon Dış Ticaret 10,76 -2,36 34,16 Petkim 4,01 -0,74 5,25 Petrokent Turizm 206,00 2,08 60,81 Pınar Et Ve Un 9,95 -2,55 8,51 Pınar Su 3,18 12,37 37,07 Pınar Süt 13,87 -4,21 9,47 Plastikkart 9,65 0,52 4,10 Polisan Holding 3,42 2,40 12,87 Politeknik Metal 74,35 -2,30 -3,44 Prizma Press Matbaacılık 4,89 -2,20 13,72 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.151,80 0,00 3,97 QNB Finans Fin. Kir. 112,00 -13,18 -13,25 QNB Finansbank 53,00 -6,44 41,33 Ral Yatırım Holding 6,80 8,80 0,00 Ray Sigorta 4,35 -0,68 27,19 Reysaş GMYO 5,41 -19,97 17,86 Reysaş Lojistik 5,90 -19,95 34,70 Rhea Girişim 1,55 1,31 30,25 Rodrigo Tekstil 1,85 -1,07 2,21 Royal Halı 2,07 0,00 51,09 RTA Laboratuvarları 2,39 -3,63 3,02 Sabancı Holding 9,90 0,00 3,77 Safkar Ege Soğutmacılık 2,13 -0,47 -2,29 Salix Yatırım Holding 8,25 -2,94 14,42 Sanel Mühendislik 3,80 -3,80 -6,17 Sanifoam Sünger 5,62 -0,88 12,40 Sanko Pazarlama 7,94 -3,64 2,58 Saray Matbaacılık 2,54 0,40 41,90 Sarkuysan 6,32 0,80 30,85 Sasa Polyester 7,89 -0,38 2,07 Say Reklamcılık 2,55 -3,04 13,84 Sekuro Plastik 5,44 -2,68 1,49 Selçuk Ecza Deposu 7,25 4,92 18,85 Selçuk Gıda 1,73 -2,26 0,58 Senkron Güvenlik 3,04 -1,30 11,36 Serve Film Prodüksiyon 1,53 2,00 -3,77 Servet GMYO 12,47 1,05 46,71 Seyitler Kimya 7,12 -1,11 4,86 Silverline Endüstri 3,03 -3,81 40,28 Sinpaş GMYO 1,40 0,00 20,69 Smartiks Yazılım 10,20 -7,27 3,98 Soda Sanayii 6,50 -0,15 5,18 Sodaş Sodyum Sanayii 15,11 1,55 54,66 Söktaş 3,59 -0,28 35,47 Sönmez Filament 6,41 -4,61 31,35 Sönmez Pamuklu 6,66 -0,60 35,37 Sumaş Suni Tahta 10,00 0,20 1,01 Şeker Fin. Kir. 4,87 -2,40 1,88 Şekerbank 1,39 0,00 6,11 Şişe Cam 5,02 -0,20 -4,74 Şok Marketler 10,79 -2,97 0,28 T. Halk Bankası 6,87 -0,43 16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,80 -1,53 0,46 T.S.K.B. 1,34 0,00 10,74 T.Tuborg 15,49 -1,96 30,17 Taç Tarım Ürünleri 2,90 -2,36 -7,05 Tat Gıda 7,29 -0,41 15,90 TAV Havalimanları 26,82 -0,22 -8,09 Taze Kuru Gıda 7,41 -4,51 2,35 Tek-Art Turizm 1,41 0,00 11,90 Tekfen Holding 19,40 -1,02 0,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,04 -19,91 67,62 Temapol Polimer Plastik 6,07 -4,56 16,28 TGS Dış Ticaret 5,99 -2,76 28,27 Tofaş Oto. Fab. 26,92 -1,68 0,22 Torunlar GMYO 2,94 -1,34 6,91 Trabzon Liman 11,82 -1,91 10,88 Trabzonspor Sportif 2,69 -2,89 25,12 Trakya Cam 3,37 0,00 -3,71 Trend GMYO 2,73 -4,88 24,09 TSKB GMYO 1,78 5,33 32,84 Tuğçelik 4,31 -2,05 9,11 Tukaş 14,92 -3,12 20,81 Turcas Petrol 3,38 0,30 26,59 Turkcell 14,25 0,35 3,26 Tümosan Motor ve Traktör 7,00 -0,43 9,20 Tüpraş 112,80 -1,14 -11,04 Türk Hava Yolları 13,89 -1,35 -3,94 Türk Prysmian Kablo 4,17 -4,79 60,38 Türk Telekom 8,04 -0,86 9,09 Türk Traktör 58,45 -0,76 5,51 Türker Proje Gayrimenkul 42,44 -3,11 1,05 Ufuk Yatırım 4,20 0,00 62,79 Ulaşlar Turizm Yat. 2,55 0,39 20,28 Ulusoy Elektrik 34,32 -5,25 29,02 Ulusoy Un Sanayi 4,10 -3,30 7,33 Umpaş Holding 0,62 -1,59 0,00 Uşak Seramik 1,89 -0,53 11,83 Utopya Turizm 6,02 0,33 22,36 Uzertaş Boya 2,35 -0,84 5,86 Ülker Bisküvi 23,76 -1,66 6,26 Ünye Çimento 5,20 -2,44 -3,35 Vakıf Fin. Kir. 2,39 -0,42 -1,24 Vakıf GMYO 2,70 -2,17 9,31 Vakıf Yat. Ort. 2,38 -1,65 2,15 Vakıflar Bankası 6,64 -0,30 20,51 Vakko Tekstil 5,65 -5,04 24,45 Vanet Gıda 1,41 0,00 -1,40 Verusa Holding 20,62 0,10 11,10 Verusaturk Girisim 6,50 0,15 20,59 Vestel 13,76 -0,36 9,03 Vestel Beyaz Eşya 25,68 -3,46 18,89 Viking Kağıt 3,93 0,00 110,16 Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 1,06 18,18 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 0,66 22,18 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,45 0,54 18,82 Yataş 8,50 -0,70 15,80 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,20 -3,08 36,65 Yeni Gimat GMYO 12,74 -0,47 -2,08 Yeşil GMYO 0,72 0,00 12,50 Yeşil Yapı 0,76 -2,56 15,15 Yeşil Yatırım Holding 10,55 -1,03 -6,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.839,00 -1,56 30,36 Yonga Mobilya 8,16 0,00 -11,69 Yükselen Çelik 7,76 1,97 26,59 Yünsa 12,73 -10,04 26,16 Zorlu Enerji 1,67 -1,18 2,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Altınla ilgili önemli tahminAltınla ilgili önemli tahmin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Yarın son gün

Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Yarın son gün

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2

Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL

Bu balığın fiyatı 585 TL

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası rezervleri azaldı

DHL Global Orta Doğu’da 2020 yılı ‘en iyi işveren’ sertifikasını aldı

DHL Global Orta Doğu’da 2020 yılı ‘en iyi işveren’ sertifikasını aldı

Üzüm için sigorta zamanı

Üzüm için sigorta zamanı

EMİTT’te Kapadokya Rüzgarı

EMİTT’te Kapadokya Rüzgarı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.