Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 32,67 İş Bankası (B) 40.500,00 -5,81 34,19 İş Bankası (C) 7,19 -0,14 12,17 İş Bankası (Kur.) 300.000,00 42,86 İş Fin.Kir. 4,42 0,68 16,32 İş Girişim 5,44 -1,81 43,16 İş GMYO 1,85 0,54 5,11 İş Y. Men. Değ. 4,84 -3,01 7,56 İş Yat. Ort. 1,94 -1,02 5,43 İşbir Holding 481,00 -4,87 11,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 0,00 14,52 İttifak Holding 3,31 -1,19 -11,02 İz Hayvancılık Tarım 2,64 -1,12 0,90 İzmir Demir Çelik 9,80 0,10 19,66 İzmir Fırça 1,74 -0,57 -3,33 Jantsa Jant Sanayi 59,00 -1,58 1,20 Kafein Yazılım 14,55 -5,76 30,61 Kapital Yat. Holding 3,13 0,97 29,34 Kaplamin 5,57 1,27 0,36 Kardemir (A) 2,78 -1,42 4,91 Kardemir (B) 2,77 -1,77 4,92 Kardemir (D) 2,80 -1,06 5,26 Karel Elektronik 17,37 -3,71 19,55 Karsan Otomotiv 1,68 -1,18 6,33 Karsu Tekstil 3,01 -1,95 -7,10 Karsusan Su Ürünleri San. 7,90 -1,25 -15,87 Kartonsan 460,00 -2,15 17,98 Katmerciler Ekipman 4,15 0,24 8,07 Kent Gıda 192,60 -1,73 9,56 Kerevitaş Gıda 3,28 -2,09 0,61 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36 Kiler GMYO 3,94 0,51 3,96 Klimasan Klima 21,10 0,86 -4,44 Koç Holding 19,87 -1,63 -2,21 Konfrut Gıda 8,43 -1,17 7,80 Konya Çimento 286,70 -3,89 5,68 Kordsa Teknik Tekstil 14,08 -0,14 7,65 Koza Altın 77,95 -1,02 5,27 Koza Madencilik 10,61 0,09 5,78 Körfez GMYO 3,07 -0,97 28,45 Kristal Kola 2,34 1,30 54,97 Kron Telekomünikasyon 17,44 -5,11 37,11 Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 3,26 1,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,94 -1,52 17,58 Kütahya Porselen 9,11 -7,70 37,61 Lider Faktoring 4,73 -2,07 28,88 Link Bilgisayar 25,04 8,77 37,96 Logo Yazılım 62,95 -3,89 3,54 Lokman Hekim Sağlık 5,91 -1,34 2,25 Lüks Kadife 10,02 -1,96 15,97 Makina Takım 2,13 -2,29 13,30 Mardin Çimento 5,52 -0,90 -6,76 Marka Yatırım Holding 1,53 6,99 29,66 Marmaris Altınyunus 93,65 -3,45 31,90 Marshall 50,50 -1,37 6,23 Martı GMYO 1,73 -1,14 71,29 Martı Otel 1,24 0,00 36,26 Mavi Giyim 56,65 -1,13 -2,16 Mazhar Zorlu Holding 15,76 -1,19 30,36 Mega Polietilen 2,48 -3,13 12,73 Menderes Tekstil 1,38 0,00 5,34 Mensa 0,37 -2,63 15,62 Merit Turizm 24,42 0,08 25,62 Merko Gıda 1,18 -2,48 12,38 Metal Gayrimenkul 1,02 -1,92 12,09 Metemtur Otelcilik 2,00 -1,96 12,36 Metro Holding 1,47 -2,00 6,52 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 -1,69 18,37 Metro Yatırım Ortaklığı 5,20 -35,96 Migros Ticaret 24,86 -1,74 2,64 Milpa 2,82 -0,35 28,77 Mistral GMYO 2,20 -2,22 16,40 MLP Sağlık 17,64 -0,79 10,25 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 0,00 -5,26 Mondi Tire Kutsan 8,70 -4,81 110,14 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.076,00 0,26 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,83 -13,16 32,31 Net Holding 2,41 -3,21 -7,31 Netaş Telekom. 14,60 -2,86 11,79 Niğbaş Niğde Beton 5,00 -6,37 -19,35 Nuh Çimento 11,79 -1,75 -0,76 Nurol GMYO 4,52 -1,74 26,61 Odaş Elektrik 2,09 -1,88 44,57 Olmuksan-IP 8,01 5,53 27,55 Orge Enerji Elektrik 5,64 -1,23 13,71 Orma Orman Mahsulleri 5,04 -10,00 82,61 Osmanlı Menkul 6,49 -9,99 54,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,98 -2,94 17,86 Otokar 162,40 -1,64 2,14 Oyak Yat. Ort. 2,51 0,80 7,73 Oylum Sınai Yatırımlar 5,42 -14,91 6,48 Özak GMYO 3,22 -0,62 25,29 Özbal Çelik Boru 2,25 -0,88 34,73 Özderici GMYO 1,87 -2,60 19,11 Özerden Plastik 2,34 -5,65 2,63 Panora GMYO 6,29 -1,87 1,45 Papilon Savunma 10,58 4,34 36,52 Park Elek.Madencilik 3,60 -2,96 18,03 Parsan 17,74 0,74 4,72 Pegasus 68,05 -2,16 -21,24 Peker GMYO 3,15 -0,63 0,64 Penguen Gıda 3,33 4,39 60,87 Pera GMYO 1,17 0,86 24,47 Pergamon Dış Ticaret 10,76 -2,36 34,16 Petkim 4,01 -0,74 5,25 Petrokent Turizm 206,00 2,08 60,81 Pınar Et Ve Un 9,95 -2,55 8,51 Pınar Su 3,18 12,37 37,07 Pınar Süt 13,87 -4,21 9,47 Plastikkart 9,65 0,52 4,10 Polisan Holding 3,42 2,40 12,87 Politeknik Metal 74,35 -2,30 -3,44 Prizma Press Matbaacılık 4,89 -2,20 13,72 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.151,80 0,00 3,97 QNB Finans Fin. Kir. 112,00 -13,18 -13,25 QNB Finansbank 53,00 -6,44 41,33 Ral Yatırım Holding 6,80 8,80 0,00 Ray Sigorta 4,35 -0,68 27,19 Reysaş GMYO 5,41 -19,97 17,86 Reysaş Lojistik 5,90 -19,95 34,70 Rhea Girişim 1,55 1,31 30,25 Rodrigo Tekstil 1,85 -1,07 2,21 Royal Halı 2,07 0,00 51,09 RTA Laboratuvarları 2,39 -3,63 3,02 Sabancı Holding 9,90 0,00 3,77 Safkar Ege Soğutmacılık 2,13 -0,47 -2,29 Salix Yatırım Holding 8,25 -2,94 14,42 Sanel Mühendislik 3,80 -3,80 -6,17 Sanifoam Sünger 5,62 -0,88 12,40 Sanko Pazarlama 7,94 -3,64 2,58 Saray Matbaacılık 2,54 0,40 41,90 Sarkuysan 6,32 0,80 30,85 Sasa Polyester 7,89 -0,38 2,07 Say Reklamcılık 2,55 -3,04 13,84 Sekuro Plastik 5,44 -2,68 1,49 Selçuk Ecza Deposu 7,25 4,92 18,85 Selçuk Gıda 1,73 -2,26 0,58 Senkron Güvenlik 3,04 -1,30 11,36 Serve Film Prodüksiyon 1,53 2,00 -3,77 Servet GMYO 12,47 1,05 46,71 Seyitler Kimya 7,12 -1,11 4,86 Silverline Endüstri 3,03 -3,81 40,28 Sinpaş GMYO 1,40 0,00 20,69 Smartiks Yazılım 10,20 -7,27 3,98 Soda Sanayii 6,50 -0,15 5,18 Sodaş Sodyum Sanayii 15,11 1,55 54,66 Söktaş 3,59 -0,28 35,47 Sönmez Filament 6,41 -4,61 31,35 Sönmez Pamuklu 6,66 -0,60 35,37 Sumaş Suni Tahta 10,00 0,20 1,01 Şeker Fin. Kir. 4,87 -2,40 1,88 Şekerbank 1,39 0,00 6,11 Şişe Cam 5,02 -0,20 -4,74 Şok Marketler 10,79 -2,97 0,28 T. Halk Bankası 6,87 -0,43 16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,80 -1,53 0,46 T.S.K.B. 1,34 0,00 10,74 T.Tuborg 15,49 -1,96 30,17 Taç Tarım Ürünleri 2,90 -2,36 -7,05 Tat Gıda 7,29 -0,41 15,90 TAV Havalimanları 26,82 -0,22 -8,09 Taze Kuru Gıda 7,41 -4,51 2,35 Tek-Art Turizm 1,41 0,00 11,90 Tekfen Holding 19,40 -1,02 0,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,04 -19,91 67,62 Temapol Polimer Plastik 6,07 -4,56 16,28 TGS Dış Ticaret 5,99 -2,76 28,27 Tofaş Oto. Fab. 26,92 -1,68 0,22 Torunlar GMYO 2,94 -1,34 6,91 Trabzon Liman 11,82 -1,91 10,88 Trabzonspor Sportif 2,69 -2,89 25,12 Trakya Cam 3,37 0,00 -3,71 Trend GMYO 2,73 -4,88 24,09 TSKB GMYO 1,78 5,33 32,84 Tuğçelik 4,31 -2,05 9,11 Tukaş 14,92 -3,12 20,81 Turcas Petrol 3,38 0,30 26,59 Turkcell 14,25 0,35 3,26 Tümosan Motor ve Traktör 7,00 -0,43 9,20 Tüpraş 112,80 -1,14 -11,04 Türk Hava Yolları 13,89 -1,35 -3,94 Türk Prysmian Kablo 4,17 -4,79 60,38 Türk Telekom 8,04 -0,86 9,09 Türk Traktör 58,45 -0,76 5,51 Türker Proje Gayrimenkul 42,44 -3,11 1,05 Ufuk Yatırım 4,20 0,00 62,79 Ulaşlar Turizm Yat. 2,55 0,39 20,28 Ulusoy Elektrik 34,32 -5,25 29,02 Ulusoy Un Sanayi 4,10 -3,30 7,33 Umpaş Holding 0,62 -1,59 0,00 Uşak Seramik 1,89 -0,53 11,83 Utopya Turizm 6,02 0,33 22,36 Uzertaş Boya 2,35 -0,84 5,86 Ülker Bisküvi 23,76 -1,66 6,26 Ünye Çimento 5,20 -2,44 -3,35 Vakıf Fin. Kir. 2,39 -0,42 -1,24 Vakıf GMYO 2,70 -2,17 9,31 Vakıf Yat. Ort. 2,38 -1,65 2,15 Vakıflar Bankası 6,64 -0,30 20,51 Vakko Tekstil 5,65 -5,04 24,45 Vanet Gıda 1,41 0,00 -1,40 Verusa Holding 20,62 0,10 11,10 Verusaturk Girisim 6,50 0,15 20,59 Vestel 13,76 -0,36 9,03 Vestel Beyaz Eşya 25,68 -3,46 18,89 Viking Kağıt 3,93 0,00 110,16 Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 1,06 18,18 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 0,66 22,18 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,45 0,54 18,82 Yataş 8,50 -0,70 15,80 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,20 -3,08 36,65 Yeni Gimat GMYO 12,74 -0,47 -2,08 Yeşil GMYO 0,72 0,00 12,50 Yeşil Yapı 0,76 -2,56 15,15 Yeşil Yatırım Holding 10,55 -1,03 -6,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.839,00 -1,56 30,36 Yonga Mobilya 8,16 0,00 -11,69 Yükselen Çelik 7,76 1,97 26,59 Yünsa 12,73 -10,04 26,16 Zorlu Enerji 1,67 -1,18 2,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

