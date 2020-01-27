Borsada işlem hacmi sıralaması,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.680.575.633 Güneş Sigorta 1.062.111.424 Petkim 897.213.479 Aselsan 773.679.963 Kardemir (D) 464.927.172 Albaraka Türk 363.954.340 Garanti Bankası 358.005.535 Tüpraş 325.143.223 T. Halk Bankası 279.290.001 İş Fin.Kir. 246.722.260 Emlak Konut GMYO 221.444.833 İpek Doğal Enerji 204.145.132 Şişe Cam 189.883.100 Akbank 182.578.134 T.S.K.B. 178.415.575 Netaş Telekom. 170.518.592 Ereğli Demir Çelik 162.747.826 Soda Sanayii 161.212.498 Vakıflar Bankası 145.208.015 Odaş Elektrik 142.974.719 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

