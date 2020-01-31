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Borsada işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 3.010.456.362 Türk Hava Yolları 1.370.680.735 Soda Sanayii 1.288.799.588 Trakya Cam 710.779.655 Aselsan 530.679.792 Tüpraş 503.682.215 Odaş Elektrik 441.439.221 Kardemir (D) 422.150.558 Anadolu Cam 384.537.404 Petkim 377.927.761 İş Bankası (C) 367.771.561 Garanti Bankası 358.404.817 İş GMYO 316.666.150 İş Fin.Kir. 256.486.846 T. Halk Bankası 217.639.398 Ereğli Demir Çelik 210.465.694 Akbank 196.721.442 İpek Doğal Enerji 170.985.467 T.S.K.B. 158.072.537 Vakıflar Bankası 152.706.754 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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