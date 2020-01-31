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Borsada şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 260.960 2,28 BIST ANKARA 161.196 -0,92 BIST ANTALYA 111.404 0,62 BIST BALIKESİR 123.850 -1,18 BIST BURSA 210.669 -0,85 BIST DENIZLI 159.256 5,00 BIST ISTANBUL 120.518 0,38 BIST IZMIR 220.228 1,36 BIST KAYSERI 520.601 -0,69 BIST KOCAELI 240.799 -1,63 BIST KONYA 103.218 0,92 BIST TEKIRDAĞ 489.177 4,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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