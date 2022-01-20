SON DAKİKA... Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

Son dakika: İran sınırında meydana gelen arıza nedeniyle İran'dan 10 gün boyunca doğal gaz alınamayacak. Botaş yaşanan arızadan dolayı bazı tesislerde doğal gaz kısıtlamasına gidileceğini ve diğer tüketicilerin bu kısıtlamadan etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Botaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;



Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir.

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.

Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır.





