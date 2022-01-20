FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA... Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

SON DAKİKA... Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

20.01.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi..., Botaş'tan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20 Ocak'tan itibaren 10 gün süreyle akış sağlanamayacak. Oluşan arıza nedeniyle sanayi tesislerinde doğal gaz tüketiminde gaz sınırlamasına gidilecek. İşte detaylar...

SON DAKİKA... Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

Son dakika: İran sınırında meydana gelen arıza nedeniyle İran'dan 10 gün boyunca doğal gaz alınamayacak. Botaş yaşanan arızadan dolayı bazı tesislerde doğal gaz kısıtlamasına gidileceğini ve diğer tüketicilerin bu kısıtlamadan etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

aaas

Botaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir.

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.

Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır.

bot1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge nedir?
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

EYT bekleyenler dikkat! Primi dolana emeklilik yolda...

EYT bekleyenler dikkat! Primi dolana emeklilik yolda...

3600 ek göstergede takvim netleşti

3600 ek göstergede takvim netleşti

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Ek zam için gözler Meclis'te!

Ek zam için gözler Meclis'te!

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.