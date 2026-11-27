Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta yapımı tamamlanan Boyabat Çevre Yolu ile Türkeli Şehir Geçişi'nin yarın hizmete alınacağını duyurdu. Yeni yatırımlarla Boyabat'ta 20 dakika süren ulaşım 5 dakikaya, Türkeli'de ise 10 dakika süren şehir geçişi 1,5 dakikaya inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta hayata geçirilen iki ulaşım projesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Projelerin tamamlanmasıyla bölgedeki trafik akışının hızlandırılması ve şehir içi ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor.

Boyabat'ın Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan ulaşım güzergahında önemli bir kavşak konumunda bulunduğunu belirten Uraloğlu, yeni çevre yoluyla şehirlerarası transit araç trafiğinin ilçe merkezinin dışına çıkarılacağını bildirdi.

BOYABAT'TA 20 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK

Toplam 8,7 kilometre uzunluğunda inşa edilen Boyabat Çevre Yolu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlandı. Proje kapsamında toplam 4,2 kilometre bağlantı koluna sahip, 67 metre uzunluğunda iki farklı seviyeli kavşak da yapıldı.

Yeni güzergahın hem Boyabat'taki şehir içi trafiği rahatlatacağını hem de Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğini aktaran Uraloğlu, projenin sağlayacağı kazanımlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Boyabat Çevre Yolu ile 20 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya indireceğiz. 8,7 kilometrelik çevre yolumuzla yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da 2 bin 650 ton azaltacağız. Şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletirken bölgenin ticaret ve lojistik faaliyetlerine de katkıda bulunacağız. Böylece özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltacak, şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatacağız. Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum arasındaki ulaşımın daha akıcı hale gelmesini sağlayacağız."

YILLIK 434 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK

Boyabat Çevre Yolu'nun ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, proje sayesinde zamandan yıllık 381 milyon lira, akaryakıttan ise 53 milyon lira tasarruf elde edileceğini belirtti. Böylece toplam tasarruf tutarının yıllık 434 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Ayrıca karbon emisyonunda 2 bin 650 tonluk azalma sağlanacak.

TÜRKELİ'DE ŞEHİR GEÇİŞİ 1,5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Sinop'ta hizmete açılacak bir diğer yatırımın Türkeli Şehir Geçişi olduğunu bildiren Uraloğlu, projenin özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu azaltacağını ifade etti. Kastamonu ile Sinop arasındaki kıyı ulaşım güzergahında bulunan ilçede trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Toplam 2,1 kilometre uzunluğunda tamamlanan Türkeli Şehir Geçişi, iki gidiş ve iki geliş olmak üzere toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında inşa edildi.

Uraloğlu, yeni güzergahla birlikte Türkeli'de 10 dakika süren ulaşımın 1,5 dakikaya düşürüleceğini kaydetti. Boyabat Çevre Yolu ve Türkeli Şehir Geçişi'nin yarın düzenlenecek açılışla hizmete alınması planlanıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır