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Boykot sesleri yükseliyor! Erdoğan'ın çağrısı sonra harekete geçtiler: Bakanlıktan da istekleri var: Yoksa mümkün değil

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 06:38
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Yüksek enflasyon yıllardır vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Bununla birlikte fırsatçıların kabarık iştahları durumu tüketici için daha da zor bir hale getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'yüksek fiyat artışı yapan yerleri' boykot edin çağrısını yapmıştı. Bu sözler tüketici dernekleri harekete geçirdi. Ancak boykotun daha işlevsel olması için Ticaret Bakanlığı'ndan da bir istekleri var.

Boykot sesleri yükseliyor! Erdoğan'ın çağrısı sonra harekete geçtiler: Bakanlıktan da istekleri var: Yoksa mümkün değil

Temel gıda fiyatları başta olmak üzere birçok tüketim malında fiyat artışları devam ediyor. Özellikle asgari ücret zammını bahane ederek etiket değiştiren marka ve marketler tüketicilerin tepkisini çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki günkü konuşmasında tüketicilere seslenerek “Fahiş fiyat artışı yapanları boykot edin” çağrısı yaptı. Ancak vatandaşlar hangi üründe fahiş fiyat artışı olduğunu spesifik olarak takip edemiyor.

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BAKANLIĞA ÇAĞRI: LİSTE YAYINLAYIN

Tüketici dernekleri, Ticaret Bakanlığının ‘ifşa listesi’ yayınlamasını talep ediyor. Böylece toplu boykot yapılabileceği söyleniyor. Yapılan açıklamalarda “Tarım Bakanlığının taklit ve tağşiş listesi gibi, fahiş ceza artıran markaların listeleri kamuoyu ile paylaşılmalı. Şu market ya da şu marka, şu ürün fiyatını fahiş artırdı” demelidir. Yoksa toplu boykot mümkün değildir. Bakanlık kime ne kadar ceza kesti açıklasın, vatandaş da ona göre aksiyon alsın” deniliyor.

TAVSİYE FİYATI MECBURİ OLSUN

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada boykot konusuyla ilgili, “Tüketicinin evrensel 8 temel hakkından birisi bilgilenme hakkıdır. Bizi aldatan, fahiş fiyat uygulayan kim ise ifşa edilmeli. Tekrar durumunda işletmeye geçici kapatma cezası verilebilir. Kapatmanın sebebi de işletmenin camına asılmalı.

AYDIN AĞAOĞLU

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu

"CEZANIN PARAYA ÇEVRİLEMEZ OLMASI LAZIM"

Böylece tüketici en büyük silahı olan tüketmeme hakkını kullansın. Israrla devam ediyorsa hapis ve ticaretten men cezası uygulanabilir. Bununla ilgili ekonomik suça, ekonomik ceza gerekebilir. TCK 237. maddede hüküm var. Fiyatların, işçi ücretlerinin yükselmesine, alçalmasına neden olan eylemde bulunanlar hapisle cezalandırılabiliyor. Bu cezanın ertelenemez ve paraya çevrilemez olması lazım. İfşa listesini Ticaret Bakanlığı yayınlayabilir. “Şu market ya da şu marka, şu ürün fiyatını fahiş artırdı” demelidir. Yoksa toplu boykot mümkün değildir.

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ALTERNATİFLERİ SIRALADI

Bakanlık kime ne kadar ceza kesti açıklasın, vatandaş da ona göre aksiyon alsın. Kesilen cezaların rakamları belli ancak kime olduğu belli değildir. Tarım Bakanlığının taklit ve tağşiş listesi gibi, fahiş ceza artıran markaların listeleri kamuoyu ile paylaşılmalı. Ayrıca etkili olabilecek önemli bir unsur da ambalajlı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin paketlerinin üzerinde son tüketim tarihi ‘STK’ yazılması gibi, ‘TESF’ yani tavsiye edilen satış fiyatı da basılması zorunluğu getirilmelidir. Öte yandan tüketiciler zincir marketlerde gördükleri fahiş fiyat artışlarını diğer marketlerdeki fiyatlar ile karşılaştırarak ve fotoğraf çekerek Rekabet Kurumuna bildirebilirler” şeklinde konuştu.

WHATSAPP İHBAR HATTI KURULDU

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de son birkaç yıldır olduğu gibi, bu yıl da asgari ücretin belirlenmesi sonrası, iğneden ipliğe, her şeye zam geleceğine ilişkin toplumsal tedirginliğin harekete geçtiğini ifade etti.

MEHMET BÜLENT DENİZ

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz

Deniz “Keza fiyat artışları da görülmeye başladı. Bu fırsatçıların kamuoyuna ifşa edilmesi için Tüketici Birliği Federasyonu Fırsatçı İhbar Hattı (Whatsapp 0535 868 59 60) oluşturuldu. Bu hatta tüketiciler tarafından yapılacak ihbarlar titiz bir şekilde değerlendirilecek, asgari ücret artışını zam bahanesi yaparak fahiş zam yapan firmalar, markalar kamuoyuna ifşa edilecektir. Eş zamanlı olarak yasal ve idari süreçlerin yürütülmesi için Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gerekli başvurular yapılacaktır” dedi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
market boykot erdoğan tüketici
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