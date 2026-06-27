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Bozcaada'da yasak kararı: Bazı araçlar giremeyecek

Turizmin önemli merkezlerinden olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yaz dönemi boyunca 19 ila 32 kişilik midibüs ve otobüslerin geçişi yasaklandı.

Bozcaada'da yasak kararı: Bazı araçlar giremeyecek
Cansu Çamcı

İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.

Bozcaada da yasak kararı: Bazı araçlar giremeyecek 1

CUMA CUMARTESİ PAZAR GEÇİŞE İZİN YOK

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek. Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Turizm
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