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TBMM'de kabul edildi! Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm sektöründe istihdamın korunmasına yönelik talebi doğrultusunda hazırlanan düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM'de kabul edildi! Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek
Cansu Çamcı

Düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan SGK prim desteği sağlandı. Yasalaşan düzenleme kapsamında, tesislerin faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere iş yerinden bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarda destek verilecek.

TBMM de kabul edildi! Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek 1

Uygulamayla her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği sağlanırken, turizm sektörüne ayrılan toplam kaynak 6 milyar lira oldu.

TBMM de kabul edildi! Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek 2

SEZON DIŞI KAPALI İŞLETMELER UYGULAMA KAPSAMINA ALINMAYACAK

Kanunun gerekçesinde, turizm sektörünün emek yoğun yapısı, mevsimsel dalgalanmalara açık olması ve son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin rezervasyonlar ile istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle işletmelerin personel maliyetlerinin arttığına dikkat çekildi. Düzenleme ile istihdamın korunması, nitelikli iş gücünün sektörde tutulması ve konaklama işletmelerinin mali yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

TBMM de kabul edildi! Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek 3

Destekten yalnızca tesislerin faaliyette bulunduğu aylar yararlanacak, sezon dışında kapalı olan işletmeler ise uygulama kapsamına alınmayacak. Böylece destek, doğrudan aktif olarak hizmet veren konaklama tesislerine yönlendirilecek.

TBMM de kabul edildi! Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek 4

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tbmm
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