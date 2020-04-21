FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Brent petrol 20 doların altına geriledi

Brent petrol 20 doların altına geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Dün ABD ham petrolünde yaşanan sert düşüşler bugün brent petrole de yansıdı. Brent petrolün varili, yüzde 20'yi aşan kayıpla 5 doların üzerinde değer kaybetti ve 20 doların altına geldi.

Brent petrol 20 doların altına geriledi

ABD ham petrolünde dün yaşanan sert hareketler bugün brent petrole de yansıdı. Brent petrol dünkü kapanışa göre yüzde 22 civarı değer kaybıyla 20 doların altına geriledi. Brent petrolün varil fiyatındaki1 günlük düşüş 6 dolara yaklaşmış durumda

Trump: Şimdi petrol almanın tam zamanı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı." yorumunda bulundu.

Trump, "ABD olarak, Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

OPEC+ kesintileri çare değil

Price Futures Group kıdemli piyasa analisti Phil Flynn, “Asıl sorun piyasayı kurtarmak için gelen süvarinin (OPEC+ arz kesintilerinin) zamanında yetişemeyecek olması. Şu anda kimse petrol istemiyor veya petrole ihtiyaç duymuyor” değerlendirmesini yapıyor.

Rystad Energy Petrol Piyasaları Direktörü Bjornar Tonhaugen ise “ABD’nin Cushing eyaletindeki depolama kapasitesinde kalan 21 milyon varillik alan gelecek haftalarda giderek tam kapasiteye ulaşacak” diyor.

Borsaları da aşağı çekti

Petrolde yaşanan rekor düşüşler başta Wall Street olmak üzere tüm dünyada enerji şirketleri için görünümü kötüleştirerek borsaları da aşağı çekti. New York borsası, ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,44 azalışla 23.650,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,79 kayıpla 2.823,16 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,03 azalışla 8.560,73 puana düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...
İhtiyaç sahiplerine devletten müjde!İhtiyaç sahiplerine devletten müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
petrol, abd,

En Çok Okunan Haberler

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

Altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatları ne olur?

Bakan Albayrak duyurdu: Tarihi bir istihdam hamlesi

Bakan Albayrak duyurdu: Tarihi bir istihdam hamlesi

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Akaryakıtta indirim!

Akaryakıtta indirim!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren haber! Koronavirüs sürecinde sadece iki seçenek var

Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Koronavirüs sürecinde sadece iki seçenek var

Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...

Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...

Bu yöntemlerle erken emekli olabilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği 10 yöntem...

Bu yöntemlerle erken emekli olabilirsiniz!

Erkek çalışanlar dikkat! Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

SGK'ya ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz! İşte milyonları ilgilendiren toplu para iadesi şartları...

SGK'ya ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz!

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.