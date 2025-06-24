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Brent petrol 67 dolara düşmüştü! Çifte indirim geliyor: Akaryakıt tabelası tekrar değişiyor... Tarih belli oldu

Milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. Orta Doğu'da yaşanan kriz ile birlikte petrol fiyatları da yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz gün İran'ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte 80 dolara dayanan petrol fiyatları 67 dolara düşmüştü. Ateşkes haberleriyle birlikte Brent petrol düşüşe geçti ve tahmin edilen akaryakıt indiriminin tarihi belli oldu. Motorin grubuna 3.80 TL, benzine de cuma gününden itibaren 1.80 TL indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrol 67 dolara düşmüştü! Çifte indirim geliyor: Akaryakıt tabelası tekrar değişiyor... Tarih belli oldu
Begüm Özkaynak

Orta Doğu'da 12 gündür yaşanan krizin ardından ateşkes haberleriyle birlikte Brent petrol fiyatları 70 dolara düşmüştü. Bu durum milyonlarca araç sahibinin akıllarına Benzine indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? sorusunu getirdi. Akaryakıtta tabela, sık sık değişmeye devam ediyor.

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Türkiye ve dünyadaki akaryakıt fiyatlarını da etkileyen gelişmeler sonucunda akaryakıta zam gelmişti. Son olarak 21 Haziran'da motorine 3,30 TL, benzine ise 1.51 TL zam gelmişti.

Peş peşe gelen zamların ardından bugün ise motorine 1 lira 63 kuruşluk indirim gelmişti. Son zamlarla birlikte motorin bazı illerde 55 lirayı aştı.

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BENZİNE 1.80 TL İNDİRİM

Brent petrol fiyatlarının 70 dolara kadar düşmesinin ardından benzin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.80 TL indirim bekleniyor.

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MOTORİNE 3.80 TL İNDİRİM

Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin grubunda 3.80 TL indirim bekleniyor.

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BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 HAZİRAN 2025)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,51 TL
Motorin: 53,09 TL
LPG: 25,09 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,36 TL
Motorin: 52,97 TL
LPG: 24,49 TL

benzin1

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.92 TL
LPG: 24.99 TL

benzin2

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.51 TL
Motorin: 54.27 TL
LPG: 24.94 TL

benzin3

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.5
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
29.65
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.96
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.97
Gazyağı
44.46
Hissenet
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