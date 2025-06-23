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Brent petrol 76,78 dolar... Hürmüz Boğazı kritik 'Neden böyle bir şey yapsınlar ki?'

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,78 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısının etkili olduğu belirtilirken Hürmüz Boğazı'nda olası kesintilere dair risk algısı da tekrar yükseldi. Hürmüz Boğazı küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip. ABD'den "Kendi ekonomilerini mahvetmek ve dünyada karışıklığa neden olmak istiyorlarsa, bu onların kararı olur ama neden böyle bir şey yapsınlar ki?" yorumu geldi.

Brent petrol 76,78 dolar... Hürmüz Boğazı kritik 'Neden böyle bir şey yapsınlar ki?'

Cuma günü 76,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 76,78 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,70 dolardan alıcı buldu.

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ABD'NİN İRAN'DAKİ NÜKLEER TESİSLERE SALDIRISI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenleyerek arz endişelerini artırması etkili oldu. Söz konusu hava saldırısının ardından yaklaşık beş ayın zirvesini test eden petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok edildiğini belirterek, Tahran'ın barış yapmak zorunda olduğunu, aksi halde sonraki saldırıların çok daha ağır olacağını söyledi.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA OLASI KESİNTİLERE DAİR RİSK ALGISI YÜKSELDİ

Bu gelişmeler, bölgedeki petrol arzında aksama yaşanabileceği endişesini güçlendirirken, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda olası kesintilere dair risk algısını da tekrar yükseltti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Meclis'in, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını ancak nihai kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde olduğunu belirtti.

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"BENCE BU İRAN'IN KENDİSİ İÇİN İNTİHAR OLUR"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaline değinerek, "Bence bu İran'ın kendisi için intihar olur." ifadesini kullandı.

"NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPSINLAR Kİ?"

Vance, İran'ın ekonomisinin Hürmüz Boğazı'na bağlı olduğunu ifade ederek, "Kendi ekonomilerini mahvetmek ve dünyada karışıklığa neden olmak istiyorlarsa, bu onların kararı olur ama neden böyle bir şey yapsınlar ki?" değerlendirmesinde bulundu.

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"TÜM DÜNYAYI ETKİLER"

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'a saldırı sonrası Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin ABD ve Çin dahil tüm dünyayı etkileyeceğini bildirdi.

Rubio, saldırıların ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin şu an kendileri için acil bir konu olmadığını ancak böyle bir durumda ilk olarak Çin'in tepki vermesi gerektiğini belirtti.

Çin petrolünün büyük kısmının o yoldan geçtiğini aktaran Rubio, "Bu, Çin'in çok büyük bedel ödeyeceği bir durum olur. Dünyanın diğer ülkeleri için de aynı şekilde. Bizim üzerimizde de etkisi olur ama dünyanın geri kalanı üzerinde çok daha büyük bir etkisi olur. Bu, onlar açısından intihar niteliğinde olur çünkü bence bunu yaparlarsa tüm dünya onlara karşı harekete geçer." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nda, ABD'nin İran'a saldırısının ardından artan gerilime rağmen gemi trafiği devam ediyor.

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

KRİTİK ROLE SAHİP

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'ine ev sahipliği yapan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor.

Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor. Ayrıca, küresel LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,27 doların direnç, 68,85 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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