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Brent petrol fiyatı ne kadar? 15 Temmuz 2022 Brent petrol ne kadar oldu, kaç dolar?

15.07.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatı; küresel enflasyonu ve tüketicileri doğrudan etkilediği için 15 Temmuz 2022 Cuma günü yani haftanın beşinci gününde de çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Brent petrol fiyatı ne kadar? 15 Temmuz 2022 Brent petrol ne kadar oldu, kaç dolar? Ayrıntılar haberimizde...

Brent petrol fiyatı ne kadar? 15 Temmuz 2022 Brent petrol ne kadar oldu, kaç dolar?

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Brent petrol fiyatı ne kadar?", "15 Temmuz 2022 Brent petrol ne kadar oldu, kaç dolar?" konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar ve güncel fiyat bilgisi haberimizde...

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU? 15 TEMMUZ 2022 CUMA

Brent petrolün varili 15 Temmuz 2022 Cuma günü uluslararası piyasalarda 99,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol bu yıl Mart ayından beri en düşük seviyesine geçtiğimiz gün uılaştı. Fakat Brent petrol bugün yukarı yönlü hareket etti. FED'in agresif bir faiz artışı kararı almayacağı yönünde beklentiler bunda etkili oldu.

Para piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) Temmuz toplantısı için 100 baz puanlık faiz artışını fiyatlarken Fed yetkililerinden dün gelen açıklamalar 75 baz puanlık faiz artırım ihtimalini öne çıkardı.

Öte yandan enflasyon raporunun beklediklerinden kötü geldiğini ifade eden Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, yaptığı açıklamada bunun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı. Waller, Haziran ayı enflasyon raporuna aceleyle tepki vermek istemediklerini belirtip temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu belirtti.

15 TEMMUZ BRENT PETROL NE KADAR OLDU, KAÇ DOLAR?

Brent petrolde teknik olarak 99,45 ile 101,87 dolar aralığının direnç, 99,43 ile 97,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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