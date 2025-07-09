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Brent petrol fiyatında son durum (9 Temmuz 2025 Çarşamba)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,47 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatında son durum (9 Temmuz 2025 Çarşamba)

Dün 70,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 69,53 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrol fiyatında son durum (9 Temmuz 2025 Çarşamba) 1

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 69,47 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,19 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün son iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldikten sonra, ABD'de talepte yavaşlama olacağı beklentisi ve tarifelere dair yeni gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların temkinli davranması sonucu bugün kısmen geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergileri ertelemesi, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği gibi büyük ticaret ortaklarına gümrük vergilerini hafifletmeye yönelik anlaşmaların hala mümkün olabileceğine dair umut verirken, Güney Afrika gibi daha küçük ihracatçı ülkeleri ve şirketleri belirsizlik içinde bıraktı.

Trump, tarifeler için 9 Temmuz olarak belirlenen son tarihi 1 Ağustos'a erteledi. Dün yaptığı açıklamada bu tarihin "kesin" olduğunu belirterek, "Daha fazla uzatma yapılmayacak." dedi. Trump ayrıca, ithal bakıra yüzde 50 gümrük vergisi getireceğini ve uzun süredir gündemde olan yarı iletkenler ile ilaçlara yönelik tarifeleri de kısa süre içinde uygulayacağını duyurarak, küresel piyasalarda endişe yaratan ticaret savaşını genişletti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent türü ham petrolün varil fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Böylece, bu yıl için fiyat tahmini, önceki rapora kıyasla yaklaşık 2,9 dolar artarak 68,89 dolar olarak güncellendi. EIA'nın "Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, petrol fiyatlarına ilişkin yukarı yönlü revizyonun arkasında jeopolitik risklerdeki artış etkili oldu.

Raporda, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken İsrail'in 13 Haziran'da Tahran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesislerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmasıyla risk priminin belirgin şekilde yükselmesi, revizyonun temel gerekçesi olarak gösterildi.

Uzun vadede ise ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 370 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Ayrıca, bu yıl küresel petrol arzının günlük 104 milyon 610 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise günlük 103 milyon 540 bin varil olacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,04 doların direnç, 63,07 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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