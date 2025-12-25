FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Brent petrol, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı

Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı.

Brent petrol, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı

Dün 62,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,81 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,30 dolardan kapandı.

Petrol fiyatları, Noel tatili dolayısıyla birçok büyük piyasada işlemlerin durması ve küresel piyasalarda işlem hacminin düşük kalmasıyla son kapanış seviyelerinde yatay seyretti.

Fiyatlar dün, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin yol açtığı arz endişeleri ile ABD'den gelen güçlü ekonomik büyüme verilerinin etkisiyle yukarı yönlü ivme kazanmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de geçen yıl aylık ortalama iş gücü maliyeti 45 bin 777 lira olarak hesaplandıTürkiye'de geçen yıl aylık ortalama iş gücü maliyeti 45 bin 777 lira olarak hesaplandı
'Türkiye'de bir ilk' Bakanlık hayata geçirecek'Türkiye'de bir ilk' Bakanlık hayata geçirecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Noel Brent petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.