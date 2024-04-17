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Brent petrolün varil fiyatı 89,79 dolar

17.04.2024 10:34
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,79 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 89,79 dolar

Dün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 89,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,08 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 90 bin varil artacağını öngördü. Bu rakam bir önceki hafta 3 milyon 34 bin varil seviyesindeydi.

Ayrıca ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesi de piyasa oyuncuları için petrolü daha pahalı hale getirerek fiyatlardaki düşüşü destekledi. ABD dolar endeksi şu sıralarda 106,35 seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarının düşmesine sebep oluyor.

Analistler, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakarken, bankanın faiz indirimine haziranda başlama ihtimali yüzde 15'e, temmuzda ise yüzde 42'ye geriledi. Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme olasılığı da yüzde 67 seviyesinde değerlendiriliyor.

Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlarken, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

Öte yandan, Orta Doğu'da durulmayan suların tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,77 ile 91,52 dolar aralığının direnç, 89,34 ile 88,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol
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