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Dengeler değişti: Petrol uçuşa geçti, altın fren yaptı

Altın fiyatları son dakika... Ons altın Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle fren yaptı. İlk işlemlerde 4436 dolara kadar çıkan ons altın petrolün 90 doları aşmasıyla beraber yönünü aşağı çevirdi. 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 07.32 itibarıyla son altın 4.392 dolardan fiyatlanıyor. Saat 07.18 itibarıyla gram altın ise 6.766 TL seviyesinde.

Dengeler değişti: Petrol uçuşa geçti, altın fren yaptı
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Ons altın yeni haftaya yüzde 0,91 primle başlamış ve dünkü işlemleri 4416 dolardan tamamlamıştı. Buna karşılık Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarının 2,5 hafta sonra tekrar 90 doların üstüne yönelmesiyle beraber altında yön yeniden aşağı döndü. 18 Ağustos 2026 Salı günü ons altın fiyatı saat 06.30 itibarıyla 4398 dolardan fiyatlandı. Gram altın fiyatı ise 6774 TL'den güne başladı.

Dengeler değişti: Petrol uçuşa geçti, altın fren yaptı 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4436 dolar, en düşük 4390 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.29 itibarıyla 4392 dolar seviyesinde seyrediyor.

Dengeler değişti: Petrol uçuşa geçti, altın fren yaptı 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6834 TL, en düşük 6763 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.14 itibarıyla 6767 TL seviyesinde seyrediyor.

Dengeler değişti: Petrol uçuşa geçti, altın fren yaptı 3

KRİTİK SEVİYELER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ons altının bugünkü ilk işlemlerde 4436 dolara kadar yükselmesi ve ocak ayından beri süregelen düşüş trendini yukarı kırmak için denemede bulunması dikkatlerden kaçmadı. Analistlerin; bugün itibarıyla 4430 dolardan geçen düşüş trendi direnci ile beraber, geçen haftaki 4450 dolar zirvesini ve 200 günlük ortalamaya işaret eden 4507 dolar bölgesini önemli kırılma noktaları olarak gösterdiği aktarıldı.

Dengeler değişti: Petrol uçuşa geçti, altın fren yaptı 4

ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan temmuz enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi ve ÜFE'nin de tahminlerin altında kalması, Fed'den faiz artışı öngörülerini zayıflattı. Piyasalarda 2026'nın geri kalanında faiz artışı ihtimali masadan kalkmaya başlarken altın fiyatları bu gelişmeden destek bularak yönünü yukarı çevirdi.

Dengeler değişti: Petrol uçuşa geçti, altın fren yaptı 5

"FAİZ ARTIŞI DÜŞÜK İHTİMAL"

Goldman Sachs tarafından hafta başında paylaşılan piyasa notunda da ABD’de beklenti altında kalan istihdam verileri, enflasyonda yavaşlama ve zayıf perakende satışlar gerekçe gösterilerek faiz artışının düşük ihtimal olduğu aktarıldı. Diğer yandan CME FED Watch anketinde bugünkü tahminlere bakıldığında, eylülde FED’den faiz artışı beklentisi yüzde 34,9’a kadar geriledi.

Dengeler değişti: Petrol uçuşa geçti, altın fren yaptı 6

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları 18 Ağustos 2026 Salı günü yükseldi. İran’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde “tamamen saldırgan” bir askeri pozisyona geçeceğini açıklaması ve ABD’nin ateşkesin uzatılmasını gündemden çıkarması, Orta Doğu’dan petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,3 artışla varil başına 91,14 dolara yükseldi. Brent, pazartesi günü 30 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.759,92
6.760,66
% -0.65
08:35
Ons Altın / TL
210.595,63
210.714,78
% -0.46
08:50
Ons Altın / USD
4.395,79
4.396,37
% -0.47
08:50
Çeyrek Altın
10.815,88
11.053,68
% -0.65
08:35
Yarım Altın
21.564,15
22.107,36
% -0.65
08:35
Ziynet Altın
43.263,50
44.079,51
% -0.65
08:35
Cumhuriyet Altını
44.443,00
45.115,00
% 0.08
16:39
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