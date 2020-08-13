Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!

Koronavirüs teşviklerinin dolar fiyatına etkisi ile brent petrol fiyatları da hareketlendi. Brent petrolün varil fiyatı güncellenmeye devam ettikçe araştırılmaya başlandı. Uluslararası piyasalarda bu sabah itibarıyla kapanışa göre yüzde -0,11 düşüşle 45,38 dolardan işlem gören 13 Ağustos 2020 perşembe brent petrol fiyatları anlık ve güncelolarak haberimizde... Peki brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?

BRENT PETROLÜN VARİLİ NE KADAR? (13 AĞUSTOS 2020)

Dünya genelinde koronavirüs teşviklerinin sürekli olarak devam etmesi dolar fiyatlarını etkiledi. Koronavirüs teşvikleri küresel ekonomik büyüme ile birlikte petrol fiyatlarını da hareketlendirdi. Koronavirüsün ikinci dalgasının beklentisi ile yapılan çalışmalardan dolayı ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolün varili ne kadar, brent petrolün fiyatları düşecek miaraştırmaları yapanlar için günlük ve anlık brent petrol fiyatları mynetfinans'ta yer alacak. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,38 dolardan işlem görüyor.

13 Ağustos brent petrol fiyatı

Dün 45,43 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde -0,11 düşüşle, satış fiyatı 45,38 dolar alış fiyatı ise 45,38 dolardan işlem gördü.



