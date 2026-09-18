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Brent petrolün varili 102,99 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 102,99 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 102,99 dolardan işlem görüyor

Dün 106,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 104,82 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 102,99 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 100,39 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki arz kesintilerine ilişkin endişelerin alternatif sevkiyat yollarına yönelik beklentilerle hafiflemesi ve küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla geriledi.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalara ilişkin endişeler devam ederken, Orta Doğu'dan küresel piyasalara petrol sevkiyatının alternatif güzergahlarla sürdürülebileceğine yönelik beklentiler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısının azalacağı beklentisini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Analistler, enerji fiyatlarının yükselmemesi halinde ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon hedefine ulaşmasının kolaylaşabileceğini belirtiyor. ABD ekonomisinin gücünü korumasının da Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesini daha yönetilebilir hale getirdiği ifade ediliyor.

Öte yandan, Fed'in son toplantısında verdiği mesajların para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması ve ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme de küresel piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR

Petrol piyasasında Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşa ilişkin açıklamaları da fiyatlamalarda etkili oluyor.

Trump, ABD'nin İran'a yönelik savaşın gidişatına ilişkin önemli bir karar aşamasında olduğunu belirterek, "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" ifadelerini kullandı.

Trump, gelecek hafta New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ın durumunu ve tutumunu öğrenmek istediğini söyledi.

İran'a yönelik deniz ablukasının ülkenin petrol ihracatını engellemesinden memnun olduğunu ifade eden Trump, İran'ın ABD ile doğrudan temas halinde olduğunu ve anlaşma yapmak istediğini de dile getirdi.

Brent petrolde teknik olarak 104,1 doların direnç, 103 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Brent petrol petrol varil fiyatları
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