FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Brent petrolün varili 20 doların altında

Brent petrolün varili 20 doların altında

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 19,20 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 20 doların altında

Dün 22,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4 azalışla 19,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,96 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemlerinin baskıladığı talebe, düşük fiyatlar dolayısıyla stoklarını dolduran ülkelerin stok kapasitelerinin yetersiz olmasının eklenmesiyle fiyatlar aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor.

Ayrıca, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin 1 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde 10 milyon varili bulacak günlük ham petrol üretim kısıntısının, 30 milyon varile yaklaşan talep düşüşünün etkisini gidermeye yetmeyeceği öngörüsü de fiyatları olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 19,17 ile 19,56 dolar aralığının direnç, 18,78 ile 18,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönemResmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem
Çocuk sahibi olanlara devletten destek!Çocuk sahibi olanlara devletten destek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
petrol, Varil, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Dünya devi şirket duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

Dünya devi şirket duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

Gelir vergisi beyannamesi için son 3 gün!

Gelir vergisi beyannamesi için son 3 gün!

Bakan duyurdu! İşte başvuru sayısı

Bakan duyurdu! İşte başvuru sayısı

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 gün ile yaş beklemeden emekli oluyor!

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 gün ile yaş beklemeden emekli oluyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3600 Ek göstergede son durum nedir? Kamu-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı!

Kamu-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı!

Merkez Bankası, iki faaliyet konusunun Takasbank'ın faaliyetleri arasına eklenmesine karar verdi

Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem

Altın fiyatları 28 Nisan: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar geldi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Kısa Çalışma Ödeneği' açıklaması

Bakan duyurdu! İşte başvuru sayısı

Havacılık sektörünün lideri Airbus duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

Dünya devi şirket duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

Hazine yaklaşık 11 milyar lira borçlandı

Hazine yaklaşık 11 milyar lira borçlandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.