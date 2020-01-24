Brent petrolün varili 62,27 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,06 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 62,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,80 dolardan alıcı buldu.

Dünya Sağlık Örgütünün, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için henüz erken olduğunu açıklaması, fiyatların yeniden artışa geçmesinde etkili oldu.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 428,1 milyon varile gerilediğini bildirmesi fiyatlardaki artışı destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,33 ile 62,45 dolar aralığının direnç, 62,21 ile 62,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

