Brent petrolün varili 64,61 dolardan işlem görüyor

Dün 65,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,7 artarak 64,61 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,89 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, devam eden Rusya-Ukrayna geriliminin piyasalarda yaratabileceği muhtemel arz kesintileri etkili oldu. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD, Ukrayna'ya Rus enerji altyapısına yönelik uzun menzilli füze saldırıları için istihbarat sağlayacak. Böylece Ukrayna'nın, rafineriler, boru hatları ve diğer altyapıları hedef alması kolaylaşacak. Öte yandan, G7 ülkelerinin maliye bakanları, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rus petrolü alımlarını artırmaya devam eden ülkeleri hedef alacağını açıkladı.

Bu gelişmeler, piyasalarda arz endişelerini destekleyerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Uzmanlar, Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılabileceği beklentisiyle dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in stoklama eğilimine girmesinin de fiyatları desteklediğini belirtiyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+ ülkelerinin, hafta sonu yapacakları toplantıda üretim miktarını artıracağına yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, 5 Ekim'deki toplantıda kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. OPEC+, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Üretim artışı beklentisi, küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,15 doların direnç, 64,40 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır