FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Brent petrolün varili 64,61 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,61 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili 64,61 dolardan işlem görüyor

Dün 65,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,7 artarak 64,61 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,89 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, devam eden Rusya-Ukrayna geriliminin piyasalarda yaratabileceği muhtemel arz kesintileri etkili oldu. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD, Ukrayna'ya Rus enerji altyapısına yönelik uzun menzilli füze saldırıları için istihbarat sağlayacak. Böylece Ukrayna'nın, rafineriler, boru hatları ve diğer altyapıları hedef alması kolaylaşacak. Öte yandan, G7 ülkelerinin maliye bakanları, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rus petrolü alımlarını artırmaya devam eden ülkeleri hedef alacağını açıkladı.

Bu gelişmeler, piyasalarda arz endişelerini destekleyerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Uzmanlar, Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılabileceği beklentisiyle dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in stoklama eğilimine girmesinin de fiyatları desteklediğini belirtiyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+ ülkelerinin, hafta sonu yapacakları toplantıda üretim miktarını artıracağına yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, 5 Ekim'deki toplantıda kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. OPEC+, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Üretim artışı beklentisi, küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,15 doların direnç, 64,40 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat duyurdu: "Devrim gibi önemli kararlarımız olacak"Bakan Bolat duyurdu: "Devrim gibi önemli kararlarımız olacak"
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan polislerin çalışma koşullarıyla ilgili paylaşım!İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan polislerin çalışma koşullarıyla ilgili paylaşım!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,67
41,69
% 0.2
19:23
Euro
48,97
48,98
% 0.23
19:23
İngiliz Sterlini
56,20
56,21
% 0.23
19:23
Avustralya Doları
27,54
27,56
% 0.42
19:23
İsviçre Frangı
52,38
52,42
% 0.51
19:23
Rus Rublesi
0,50
0,51
% 0.09
18:40
Çin Yuanı
5,84
5,84
% 0.17
19:23
İsveç Kronu
4,45
4,45
% 0.65
19:23
Anahtar Kelimeler:
Brent petrol dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.