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Brent petrolün varili 68,02 dolardan işlem görüyor! Düşük dolar petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor

23.04.2025 10:04
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,02 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 68,02 dolardan işlem görüyor! Düşük dolar petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor

Dün 68,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,86 artarak 68,02 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklere ilişkin endişeler etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açarken, bu durum doların değer kaybetmesine neden oluyor.

ABD dolarının düşük seyretmesi ise piyasa oyuncularının talep iştahını artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD'nin dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'i hedef alan ticaret tarifelerini artırma yönündeki adımları, küresel ekonomik yavaşlama endişelerini güçlendirerek petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 69 doların direnç, 67,05 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Petrol Brent petrol
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