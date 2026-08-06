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Brent petrolün varili 79,91 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 79,91 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 79,91 dolardan işlem görüyor

Dün 80,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 79,45 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 79,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 75,55 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da arz güvenliğine ilişkin endişelerin yeniden güçlenmesi ve ABD'de para politikasına ilişkin beklentilerin talep görünümünü desteklemesi etkili oldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait "Daisy" isimli petrol tankerini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, saldırının "ablukaya ablukayla karşılık verme" stratejisi kapsamında, Suudi Arabistan'a yönelik deniz seyrüsefer yasağını uygulama kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini savundu.

Seri, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerinin hareketlerini yakından takip ettiklerini belirterek, Yemen'e yönelik abluka kaldırılıncaya kadar bu gemilerin Kızıldeniz'in kuzeyinden veya güneyinden geçmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Husiler, daha önce de Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu açıklarında Suudi Arabistan'a ait "Vefa" isimli petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Brent petrolün varili 79,91 dolardan işlem görüyor 1

Bunun yanı sıra, İran'da devlete ait Sanayi ve Maden Bankasının, borçları nedeniyle İran Ulusal Petrol Şirketinin (NIOC) banka hesaplarını dondurduğuna ilişkin haberler de ülkenin petrol sektöründeki finansal sıkışıklığın derinleştiğine işaret ederek arz tarafına yönelik risk algısını güçlendirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, banka borç miktarı ya da dondurulan hesapların kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Haberde, söz konusu kararın, İran'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren Ulusal Petrol Şirketi'nin bazı borçlarının geri ödemesinin İran takvimine göre 1405 yılının sonuna (Mart 2027) kadar ertelenmesini öngören hükümlere rağmen alındığına işaret edildi.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları kapsamında bulunan İran Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin petrol ve doğal gaz sektöründeki en büyük devlet kuruluşu konumunda bulunuyor.

Brent petrolün varili 79,91 dolardan işlem görüyor 2

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİNİN ZAYIFLAMASI FİYATLARI DESTEKLEDİ

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında ilave faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin zayıflaması da petrol fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, temmuzda 44 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Bu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklenti yüzde 55'e gerilerken, ekim toplantısına ilişkin faiz artırımı ihtimali de yüzde 80 seviyesine indi.

Piyasalarda, faiz artırımı ihtimalinin azalmasının ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini destekleyebileceği beklentisiyle petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının güçlendiği değerlendiriliyor.

Brent petrolün varili 79,91 dolardan işlem görüyor 3

OLUMLU ARZ SİNYALLERİ PETROL FİYATLARININ YÜKSELİŞİNİ SINIRLIYOR

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma taslağının son aşamaya geldiğine ilişkin haber akışı petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesinin önüne geçiyor.

Associated Press'in (AP) haberine göre, İranlı ve Ummanlı müzakereciler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma taslağına son şeklini verirken, taslak İran lideri Mücteba Hamaney'in onayına sunuldu. Haberde, anlaşmanın ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı sorununa geçici bir çözüm niteliği taşıdığı ve iki ülke arasındaki müzakerelerin sürdürülmesinin önünü açabileceği belirtildi.

Ayrıca, ABD'de ticari ham petrol stoklarının beklentilerin aksine 2 milyon 500 bin varil artarak 407 milyon varile yükselmesi ve günlük ham petrol üretiminin 8 bin varil artışla 13 milyon 804 bin varile çıkması da talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,65 doların direnç, 78,68 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Petrol Brent petrol petrol varil fiyatları
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