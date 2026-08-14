Brent petrolün varili 87,92 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 87,92 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 89,07 dolara kadar çıkan Brent petrolün ekim vadeli kontratı, günü 87,07 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.50 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,98 yükselerek 87,92 dolara ulaştı.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı ise 82,13 dolar olarak kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ PETROLÜ DESTEKLEDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişte, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu duyurması ve ABD’nin Tahran’a yönelik ekonomik baskıyı daha da artıracağına ilişkin gelişmeler etkili oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu açıklarken bölgedeki hareketliliğin tamamen ve kararlı biçimde kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Azmayi, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu ve bölgedeki hareketlilik üzerindeki hakimiyetlerinin tam ve kararlı olduğunu belirtti. Azmayi, boğazdaki hiçbir hareketin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının dikkatinden kaçmayacağını söyledi.

ABD’li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, gerçeğin bildirilerde veya Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil, sahada görülmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Newsmax kanalında katıldığı programda, gelecek hafta yapılacak diğer açıklamaların takip edilmesini isteyerek bir ülkeye yönelik ekonomik izolasyon tarihinde daha önce görülmemiş önlemlerin uygulanacağını söyledi.

Bessent, söz konusu adımların Tahran üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını kapsayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD’nin Hürmüz Boğazı üzerinde “tam kontrole” sahip olduğunu ifade etmişti. Trump, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasının herkes tarafından “çelikten duvar” olarak nitelendirildiğini savunarak İran’ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını öne sürdü.

Trump ayrıca İran’ın donanması ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını, kalan askerlerin maaşlarını alamadığını, Devrim Muhafızları Ordusu’nun kırıp geçirildiğini ve kaçtığını söyledi. İran’daki liderliğin belirsiz olduğunu, ülkenin parasının bulunmadığını ve ülkenin vurulduğunu da ifade etti.

ABD’DE PETROL STOKLARI BEKLENTİYİ AŞTI

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 17 milyon 400 bin varil artış gösterdiğini açıkladı. Böylece ticari ham petrol stokları 424 milyon 400 bin varil seviyesine çıktı. Piyasalardaki beklenti ise stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil gerilemesi yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD’de ticari ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde yükselmesi, petrol fiyatlarındaki artışı sınırlandırdı. Bununla birlikte, ülkenin stratejik petrol rezervlerinden gerçekleştirilen salım, arz endişelerinin tamamen ortadan kalkmasının önüne geçti.

EIA verilerine göre, ticari ham petrol stoklarına dahil edilmeyen stratejik petrol rezervleri aynı dönemde 6 milyon 100 bin varil azaldı ve 298 milyon 700 bin varile geriledi.

Brent petrolde teknik açıdan 88,16 dolar seviyesi direnç, 87,32 dolar seviyesi ise destek bölgesi olarak takip ediliyor.##

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır