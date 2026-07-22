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Brent petrolün varili 92,84 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 92,84 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 92,84 dolardan işlem görüyor

Dün 91,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 91,01 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,01 artarak 92,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 86,02 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesiyle küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" 11. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

İran Ordusundan yapılan açıklamada da ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik ekipmanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası kapsamında yaptıkları uyarıların ardından Kızıldeniz'de petrol tankerlerinin rota değiştirmesi, petrol akışının aksayabileceğine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Husilere bağlı SABA haber ajansının dün yayımladığı haberde Suudi Arabistan'a yönelik ilan edilen deniz ablukası kapsamında yapılan uyarılar sonrasında son 24 saatte 6 geminin rotasını değiştirerek geri döndüğü bildirildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı yaklaşık 12 yıldır Yemen'e abluka uygulamakla suçlayarak buna "karşı abluka" ile yanıt vereceklerini duyurmuştu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 603 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stoklarda 1 milyon 500 bin varil düşüş yaşanacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,41 doların direnç, 88,59 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Petrol Brent petrol petrol varil fiyatları
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