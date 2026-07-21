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300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yürütülen görüşmelerde kara yolu taşımacılığı yapan profesyonel sürücüler için yeni vize düzenlemeleri hayata geçirildi. Süreçte kalış süresinin uzatılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik temaslar da devam ediyor.

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kara yolu taşımacılığını kolaylaştıracak önemli adımlar atılıyor. İki ülke arasında sürücülere yönelik vize kolaylığı konusunda müzakereler sürerken, Suudi Arabistan tarafı ilk aşamada profesyonel sürücüler için daha önce bulunmayan yeni bir vize kategorisi oluşturdu.

Uluslararası ticaret açısından büyük önem taşıyan kara yolu taşımacılığı, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle uzun yıllar boyunca Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kesintiye uğramıştı. Ancak Irak ve Suriye'deki transit güzergahların yeniden açılmasıyla birlikte Türk taşımacılık firmalarının Suudi Arabistan'a kara yoluyla ulaşmasının önü yeniden açıldı.

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu 1

TAŞIMACILIK İÇİN YENİ VİZE KATEGORİSİ OLUŞTURULDU

Firmaların Suudi Arabistan'a daha uygun koşullarda taşımacılık yapabilmesi amacıyla iki ülke arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Bu temaslarda başta sürücü vizeleri olmak üzere taşımacılık faaliyetlerine ilişkin birçok konu ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü de sivil toplum kuruluşlarına süreç hakkında bilgilendirme yazısı gönderdi.

Edinilen bilgilere göre, yapılan görüşmeler sonucunda kara yoluyla yük taşıyan profesyonel sürücüler için daha önce bulunmayan yeni bir vize kategorisi oluşturuldu. Ayrıca aracı firma üzerinden yapılacak başvuru yöntemi, istenen belgeler, vize ücretleri ile ikili ve transit vize türlerine ilişkin esaslar da belirlendi.

Bu düzenlemelerin ardından vize alan firmalar taşımacılık faaliyetlerine başlarken, Bakanlığın yetki belgeli taşımacılık firmaları için kullandığı U-Net otomasyon sisteminde Suudi Arabistan'a yönelik taşıma sayılarında artış olduğu tespit edildi.

ÇOK GİRİŞLİ VİZE İÇİN ÜCRET BELİRLENDİ

İki ülke arasında yürütülen görüşmeler kapsamında çok girişli kara taşımacılığı vizesinin bir yıl süreyle 300 Suudi riyali karşılığında verilmesi, tek girişli transit taşımacılık vizesinin ise ücretsiz olması konusunda mutabakata varıldı.

Suudi Arabistan makamlarının aldığı bu kararın hem taşımacılık faaliyetlerini hem de sürücülerin vize temin süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu 2

4 GÜNLÜK KALIŞ SÜRESİNİN 15 GÜNE ÇIKARILMASI TALEP EDİLDİ

Bakanlık, sürücülerin operasyon sırasında karşılaştığı sorunları da yakından takip ediyor. Özellikle transit taşımalarda izin verilen 4 günlük kalış süresinin, Suudi Arabistan'ın geniş yüzölçümü, araçlarda zaman zaman bakım ve tamir ihtiyacının ortaya çıkması ile sürüş ve dinlenme sürelerine uyulması gibi nedenlerle yetersiz kaldığı değerlendiriliyor.

Bu nedenle Türkiye, ikili taşımalarda uygulanan süreye benzer şekilde transit taşımalarda da kalış süresinin 15 güne çıkarılması talebini diplomatik kanallar aracılığıyla Suudi Arabistan makamlarına iletti.

ARACI ŞİRKET ÜCRETLERİ DE GÜNDEMDE

Görüşmelerde yalnızca kalış süresi değil, vize başvurularında aracı şirketlere ödenen ücretler de gündeme geldi. Türkiye, bu ücretlerin daha makul seviyelere çekilmesine yönelik talebini de Suudi Arabistan tarafına iletti. Sürece ilişkin temasların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vize Suudi Arabistan Türkiye
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