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Brent petrolün varili 93,35 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93,35 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 93,35 dolardan işlem görüyor

Dün 93,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,10 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,28 artarak 93,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,47 dolardan alıcı buldu

Petrol fiyatları, ABD ve İran unsurlarının çatışma iklimine geri dönebileceği ve savaşın yeni aşamasında tarafların daha sertleşebileceği endişesiyle yükseliş eğilimine girdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün İran'daki çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu, saldırıların Hürmüz Boğazı'nda bir ABD helikopterinin düşürülmesinin ardından "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu. CENTCOM, İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma olmazsa İran'a yönelik saldırıların "şiddetli" şekilde süreceğini belirtti.

İran ise Körfez bölgesindeki bazı ABD askeri üsleri ile ABD'nin müttefiklerini hedef alan saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemi trafiğini durdurduğunu öne sürerken, CENTCOM bu iddiayı yalanladı.

Artan gerilimle birlikte petrol fiyatları yükselirken, bunun enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler de arttı. Trump, yaptığı açıklamada enflasyondaki yükselişten memnun olduğunu belirterek, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışını gizli şekilde kolaylaştırdığını ve bu yolla toplam 100 milyon varil ham petrol sevkiyatı gerçekleştirildiğini savundu.

Son 2 haftada bölgede tırmanan gerilim kapsamında ABD ile İran zaman zaman karşılıklı saldırılar düzenlemişti. İsrail'in Lübnan ve Hizbullah'a yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile İran karşılıklı saldırılarda bulunmuştu.

İsrail ordusu, bugün erken saatlerde Lübnan'dan füze ve roket atışları yapıldığı uyarısında bulundu.

Tırmanan çatışmalar, Tahran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne ilişkin anlaşmazlıkların sürdüğü bu dönemde ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentileri daha da zayıflattı.

Fiyatlardaki yükselişte ABD Enerji Enformasyon İdaresi verileri de etkili oldu. Ülkedeki ticari ham petrol stokları 5 Haziran ile sona eren haftada 7,2 milyon varil azalarak 426,5 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 94,02 doların direnç, 92,77 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol
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