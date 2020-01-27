FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Brüksel'de Davos protestosu

Brüksel'de Davos protestosu

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Brüksel'de Davos protestosu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de çevreciler, İsviçre'nin Davos kasabasında geçen hafta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) hakkında yapılacak bilgilendirme toplantısını protesto etti.

Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yaklaşık 200 kişi Brüksel'deki Poelaert Meydanı'nda toplandı.

WEF hakkındaki bilgilendirme toplantısının yapılacağı binanın girişini kapatan göstericiler meşaleler yaktı.

Protestocular, "Davos oyun bitti", "Kazanç yerine insan ve gezegen" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestonun yapıldığı bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra helikopter ve müdahale araçları sevk edildi.

Çevreyle ilgili ve Davos karşıtı sloganlar atan gruba polis gazla müdahale etti.

Protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesini talep etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
Erdoğan açıkladı: KOSGEB borçları ertelendiErdoğan açıkladı: KOSGEB borçları ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika, Brüksel, çevre, davos, protesto,

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

Sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: KOSGEB'e olan borçları 2020 yılı sonuna kadar erteliyoruz

Erdoğan açıkladı: KOSGEB borçları ertelendi

Yeni Renault Clio, Türkiye’de 12 Şubat’ta satışa çıkıyor

Yeni Renault Clio, Türkiye’de 12 Şubat’ta satışa çıkıyor

Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış

Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Kalamarı sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Havanın ısınmasıyla birlikte hamsi fiyatları yüzde 25 düştü

Fiyatları yüzde 25 düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.