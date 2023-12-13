Brüt ve net asgari ücret nedir? Brüt asgari ücret ile net asgari ücret arasındaki fark

2023 yılında asgari ücrete iki defa zam yapıldığı bilinirken güncel olarak çalışanlara ödenen minimum maaşın net ve brüt miktarının kaç TL olduğu sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda ilk olarak net ve brüt ücret arasındaki farkın ne olduğu açıklanmalıdır. Asgari ücretin işverene maliyetinin hesaplanmasında da asgari ücretin brüt tutarı dikkate alınır. Çalışanlara ödenen asgari ücret tutarı ise net miktar olarak adlandırılır. Bu iki tutar arasındaki fark ise çeşitli kesintilerle ilişkilidir.
Asgari ücretle çalışan bireyler için işverenler tarafından kendilerine ödenecek olan ücretin kaç TL olacağını bilmek önem arz eder. Bu doğrultuda net ve brüt asgari ücret arasındaki farkın ne olduğunun bilinmesi de mühimdir. Ssgari ücretin kaç TL olduğunu araştıran çalışanlar genellikle iki ayrı rakamla karşılaşır. Bunlardan biri net, bir diğeri ise brüt ücret olarak adlandırılır. Buna ek olarak brüt ücretin net tutardan daha yüksek olduğunun görülmesi mümkündür. Dolayısıyla ilk olarak 2023 yılında asgari ücrete yapılan ara zamla birlikte net ve brüt ücretin kaç TL olduğunun aşağıdaki gibi açıklanması gerekir:
Bir ödeneğin brüt tutarı o ücretin ham hâlini temsil eder. Yani brüt tutar net tutardan her zaman daha yüksektir. Bu da brüt asgari ücretin çeşitli kesintileri içerdiğini gösterir. Örneğin 2023 yılının ikinci yarısı için brüt asgari ücretin 13.414,5 TL olarak belirlendiği bilinir. Ancak bu ücretten belli başlı kesintiler düşüldükten sonra çalışan bireylere ödenecek olan net asgari ücretin kaç TL olduğu saptanır. Dolayısıyla brüt asgari ücret aşağıdaki gibi kesintileri kapsar:
Asgari ücretin brüt tutarının işsizlik sigortası primi ve SGK primi gibi kesintileri içerdiği bilinir. Bu kesintilerin toplam tutarı 2.012,18 TL olup brüt ücretten düşüldükten sonra net asgari ücret saptanır. Yani 2023 yılının ikinci yarısı için geçerli olan net asgari ücret tutarı da bu kesintiler düşüldükten sonra 11.402,32 TL olarak belirlenmiştir.
Brüt ve net kavramları arasındaki fark bilindiği zaman çalışan bireylere ödenen asgari ücret tutarının nasıl belirlendiği daha rahat bir şekilde anlaşılabilir. Nitekim brüt asgari ücretten çeşitli kesintiler düşüldükten sonra net asgari ücret tutarı elde edilir. Bu konuda açıklama yapılmışken asgari ücretin işverene maliyetinin nasıl hesaplandığı üzerine bilgi aktarılmasında da fayda vardır. Çalışanlara ödenen bu ücretin işverene maliyeti hesaplanırken de çeşitli giderler dikkate alınır. Bu bağlamda brüt asgari ücrete eklenen işveren payları aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: