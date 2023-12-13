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Brüt ve net asgari ücret nedir? Brüt asgari ücret ile net asgari ücret arasındaki fark

10.12.2023 19:02 | Son Güncelleme:
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Net ve brüt asgari ücret arasındaki farkın bilinmesi için işsizlik sigortası primi ile SGK primi gibi kavramlara aşina olunması gerekir. Bu sayede brüt asgari ücretin net tutardan neden daha yüksek olduğu anlaşılabilir. Buna ek olarak brüt ücrete dahil olan kesintiler öğrenildiği takdirde asgari ücretin işverene olan maliyetinin nasıl hesaplandığı da anlaşılır kılınabilir. 2023 güncel net ve brüt asgari ücret kaç TL?

Brüt ve net asgari ücret nedir? Brüt asgari ücret ile net asgari ücret arasındaki fark

2023 yılında asgari ücrete iki defa zam yapıldığı bilinirken güncel olarak çalışanlara ödenen minimum maaşın net ve brüt miktarının kaç TL olduğu sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda ilk olarak net ve brüt ücret arasındaki farkın ne olduğu açıklanmalıdır. Asgari ücretin işverene maliyetinin hesaplanmasında da asgari ücretin brüt tutarı dikkate alınır. Çalışanlara ödenen asgari ücret tutarı ise net miktar olarak adlandırılır. Bu iki tutar arasındaki fark ise çeşitli kesintilerle ilişkilidir.

Asgari ücret net ve brüt tutar ne kadar?

Asgari ücretle çalışan bireyler için işverenler tarafından kendilerine ödenecek olan ücretin kaç TL olacağını bilmek önem arz eder. Bu doğrultuda net ve brüt asgari ücret arasındaki farkın ne olduğunun bilinmesi de mühimdir. Ssgari ücretin kaç TL olduğunu araştıran çalışanlar genellikle iki ayrı rakamla karşılaşır. Bunlardan biri net, bir diğeri ise brüt ücret olarak adlandırılır. Buna ek olarak brüt ücretin net tutardan daha yüksek olduğunun görülmesi mümkündür. Dolayısıyla ilk olarak 2023 yılında asgari ücrete yapılan ara zamla birlikte net ve brüt ücretin kaç TL olduğunun aşağıdaki gibi açıklanması gerekir:

  • 2023 senesinin ilk ayında asgari ücretin brüt tutarı 10.008 TL olarak belirlenmiştir.
  • Sene başında yapılan bu zamma bağlı olarak çalışanlara işverenler tarafından ödenecek olan asgari ücret tutarının net hali 8.506,80 TL olmuştur.
  • 2023 senesinde çalışanlara ödenecek olan minimum maaş tutarına ara zam yapıldığı için yılın ikinci yarısında brüt asgari ücret 13.414,5 TL'ye ulaşmıştır.
  • Yukarıda yapılan açıklamalara bağlı olarak günümüzdeki net asgari ücret tutarının ise 11.402,32 TL olarak belirlendiği söylenebilir.

Brüt asgari ücret nedir?

Bir ödeneğin brüt tutarı o ücretin ham hâlini temsil eder. Yani brüt tutar net tutardan her zaman daha yüksektir. Bu da brüt asgari ücretin çeşitli kesintileri içerdiğini gösterir. Örneğin 2023 yılının ikinci yarısı için brüt asgari ücretin 13.414,5 TL olarak belirlendiği bilinir. Ancak bu ücretten belli başlı kesintiler düşüldükten sonra çalışan bireylere ödenecek olan net asgari ücretin kaç TL olduğu saptanır. Dolayısıyla brüt asgari ücret aşağıdaki gibi kesintileri kapsar:

  • SGK Primi: Bu kesintinin tutarı 2023 yılının ikinci yarısı için 1.878,03 TL'dir.
  • İşsizlik Sigortası Primi: Bu kesintinin güncel tutarı ise 134,15 TL olarak belirlenmiştir.
  • Toplam Kesinti Tutarı: Yukarıda sıralanan iki ayrı kesintinin toplam tutarı 2.012,18 TL iken asgari ücretin net tutarı bu miktar brüt ücretten düşüldükten sonra ortaya çıkan rakamı temsil eder.

Net asgari ücret nedir?

Asgari ücretin brüt tutarının işsizlik sigortası primi ve SGK primi gibi kesintileri içerdiği bilinir. Bu kesintilerin toplam tutarı 2.012,18 TL olup brüt ücretten düşüldükten sonra net asgari ücret saptanır. Yani 2023 yılının ikinci yarısı için geçerli olan net asgari ücret tutarı da bu kesintiler düşüldükten sonra 11.402,32 TL olarak belirlenmiştir.

Brüt asgari ücret ile net asgari ücret arasındaki fark nedir?

Brüt ve net kavramları arasındaki fark bilindiği zaman çalışan bireylere ödenen asgari ücret tutarının nasıl belirlendiği daha rahat bir şekilde anlaşılabilir. Nitekim brüt asgari ücretten çeşitli kesintiler düşüldükten sonra net asgari ücret tutarı elde edilir. Bu konuda açıklama yapılmışken asgari ücretin işverene maliyetinin nasıl hesaplandığı üzerine bilgi aktarılmasında da fayda vardır. Çalışanlara ödenen bu ücretin işverene maliyeti hesaplanırken de çeşitli giderler dikkate alınır. Bu bağlamda brüt asgari ücrete eklenen işveren payları aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • 2023 senesinin ikinci yarısı için belirlenen brüt asgari ücret tutarı olan 13.414,5 TL'ye SGK priminin işveren payı ve işveren işsizlik sigortası primi eklenir.
  • SGK primi işveren payı güncel olarak 2.079,25 TL şeklindedir.
  • İşveren işsizlik sigortası primi ise günümüzde 268,29 TL olarak uygulanır.
  • Bu iki ayrı gider brüt ücrete eklendiği zaman ise asgari ücretin işverene maliyeti 15.762,04 TL olarak hesaplanır.
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