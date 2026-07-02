BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı

Yeni düzenlemeyle birlikte elektronik kimlik bilgisine (IMEI) sahip cihazların kayıt işlemleri için başvurular artık e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahipleri, gerekli bilgi ve belgeleri tamamladıktan sonra başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ise ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda doğrulanarak BTK'ya iletilecek.

YABANCI MİSYON PERSONELİNE AİT CİHAZLARDA YENİ UYGULAMA

Yönetmelikle yabancı misyon personeline ait cihazların kullanım sürecine ilişkin uygulamalar da yeniden düzenlendi. Buna göre, vergi muafiyetinden yararlanan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahiplerine ait cihazların IMEI numaraları, kimlik kartlarının geçerlilik süresi boyunca beyaz listede tutulacak.

Kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesinin ardından cihazlar 120 gün daha kullanılabilecek. Bu sürenin tamamlanmasıyla birlikte IMEI numaraları siyah listeye alınacak ve cihazların elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanması sona erecek.

Öte yandan, yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazlar da gerekli kontroller tamamlandıktan sonra beyaz listeye eklenecek.

SİYAH LİSTEDEKİ CİHAZLAR BTK'YA BİLDİRİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında siyah listeye alınan cihazların yeniden kullanılmasına ilişkin süreçte de değişikliğe gidildi.

Buna göre, siyah listedeki bir cihazın herhangi bir telefon hattıyla yeniden kullanılmaya başlanması halinde ilgili işletmeci, abone numarası bilgisiyle birlikte durumu derhal BTK'ya bildirecek.

ARIZALANAN CİHAZLARIN IMEI DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ SÜREÇ

Tebliğle birlikte, yolcu beraberinde yurt dışından getirilen ve kayıt altına alınan cihazların arızalanması durumunda uygulanacak IMEI değişikliği süreci de yeniden düzenlendi. Cihazın veya ana kartının arıza nedeniyle değiştirilmesi halinde IMEI değişikliği yapılabilecek.

İlk kayıt başvurusunu gerçekleştiren kişi, cihaz kayıt işleminin tamamlanmasının ardından üç takvim yılı içinde ve cihaz beyaz listede bulunduğu sürece e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvurunun değerlendirilebilmesi için değişimi gerçekleştiren firmadan alınacak belgede firmanın bilgileri, değişimin arıza nedeniyle yapıldığını gösteren ifade ile eski ve yeni IMEI numaralarının yer alması gerekecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır