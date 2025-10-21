BTK'dan yeni düzenleme: Telefon faturalarına tavan fiyat uygulaması başlıyor! Rakamlar belli oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 5G'nin devreye alınacağı 1 Nisan 2026 tarihine kadar operatörlerin uyguladıkları fiyatlara tavan getirdi. Yani, operatör şirketleri belirlenen tavan fiyatların üzerinde vatandaşlara bir ücret tarifesi uygulayamayacak. 3 operatör 11 frekans paketi için KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 2042 yılına kadar yetkilendirilmişti.

1 NİSAN 2026'YA KADAR...

1 Nisan 2026 itibarıyla operatör şirketlerinin 5G'ye uyumlu hale gelmesi bekleniyor. BTK ise azami ücret tarifesinde yaptığı değişiklikle operatörlere bu tarihe kadar geçerli olacak şekilde yeni ücret tavanı belirledi. Sabah'ın haberine göre, söz konusu tavan ücretler şu şekilde belirlendi:

Yurt içi aramaların dakikası 4.11 TL

Yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 48.68 TL

Yurt içi SMS ücreti 2.93 TL

Yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 8.54 TL

Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 11.65 TL

SIM KARTI DEĞİŞİMİNE DÜZENLEME

SIM kart değişimi için de yeniden düzenleme geldi. Buna göre, garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz yapılacak. Kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası kaynaklı değişimlerde ücret 180.06 TL olacak. Bunun yanında açma-kapama bedeli de 183.68 TL olarak uygulanacak. Bunun yanında açma-kapama bedeli de 183.68 TL olarak belirlendi.



EN FAZL YÜZDE 32 ARTIŞ

Operatörler 1 Ekim 2025'den geçerli olmak üzere taahhütü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla yüzde 32'ye varan artışlar uygulayabilecek. Şu anda 300 TL olan bir fatura en fazla 400 TL'ye kadar yükseltebilecek.