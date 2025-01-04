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BTK düğmeye bastı! Mesaisi dışında çalışan kuryelere cezai işlem yapılacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.01.2025 09:14
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Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu yemek ve kargo gibi hızlı teslimat yapan kuryeler için yeni bir düzenlemeye adım attı. Buna göre, kuryelerin çalışma saatleri saatleri BTK'ya bildirilecek. Ayrıca, kuryeler postacı kategorisinde yer alacak.

BTK düğmeye bastı! Mesaisi dışında çalışan kuryelere cezai işlem yapılacak!

Yeni yılla beraber yeni düzenlemelere de imza atılmaya devam ediliyor. BTK, kuryeler için yeni bir düzenlemenin adımını attı. Buna göre, yemek ve kargo gibi hızlı teslimat yapan kuryelerin taşıdıkları ürünleri "Posta gönderisi", kuryeleri ise "Postacı" statüsüne alarak kurye sektörünü yaptırım kapsamına aldı.

HER BİR COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ŞUBE BULUNDURMAK ZORUNDA

Sabah'ın özel haberine göre, BTK'nın kuryelerin çalışma saatlerini düzenlemesinin nedeni, mevzuata aykırı çalışma saatlerinin ve buna bağlı yaşanan kaza gibi olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlamak.

BTK'nın yaptığı düzenlemeye göre, hızlı teslimat hizmeti sunan firmaların ödenmiş sermaye tutarları 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılıyor. Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyenlerin de İçişleri Bakanlığı'nca belirlenmiş bulunan 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere asgari birer depo ya da şube açmak veya acentelik vermek suretiyle örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şart oldu.

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Düzenleme kapsamında yetkililer, pandemi ile beraber başlayan hızlı teslimat sektöründeki gelişmenin düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "Bu iş modeli ve sahadaki mevcut uygulamalar göz önüne alındığında hizmetin doğası gereği posta hizmetleriyle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ülkemizin adaylık süreci nedeniyle müktesebatını uyumlaştırmaya çalıştığı AB ülkelerinde de bu şekilde sunulan hizmetlerin posta sektörü kapsamına alındığına yönelik örnekler bulunmaktadır. Hızlı teslimat hizmetinin sunumunun bir posta hizmeti olarak kabul edilmesi gerekliliği hasıl olmuştur" sözlerini kullandı.

Ayrıca, şirketlerin herhangi bir kurum tarafından başta hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti hususları olmak üzere denetimlerinin yapılmadığı, şikâyetlerin ele alınmasında problem yaşandığı da belirtildi.

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MESAİ DIŞINDA ÇALIŞANA CEZA VAR!

Çalışma saatlerinin kuruma bildirilmesine ilişkin getirilen yükümlülük ile de mevzuata aykırı çalışma saatlerinin ve buna bağlı yaşanan kaza gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında kuryelerin çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek. Çalışma saatinin dışında getir-götür yapana cezai işlem uygulanacak. Sonuç itibarıyla kayıt dışı posta hizmetinin önüne geçilerek hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulmasının önü açılacak.

Anahtar Kelimeler:
Kurye Motokurye btk
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