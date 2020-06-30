Bu 10 hizmet borçlanması yöntemiyle daha erken emekli olabilirsiniz! İşte şartlar...

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak emeklilik maaşı, yaşlılık döneminde temel ihtiyaçların karşılanması adına verilen önemli bir gelirdir. Emeklilik için kişilerin çalışma süresinin yanında pek çok değişken dikkate alınır. Emeklilik için günleri sayan milyonlaca vatandaş bir an önce maaşlarına kavuşmanın rüyasını kuruyorlar.
Vatandaşların emekli olabilmesi için prim günü, hizmet süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi kriterler gereklidir. İşte bu kriterleri tamamladığınızda emekli maaşınıza kavuşabilirsiniz. Peki, bu şartları daha erken bir tarihte yerine getirmek mümkün müdür? Başka bir ifadeyle vaktinden önce emekli olunabilir mi? Bütün bu sorulara 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında çıkarılan erken emeklilik formülleriyle cevap verilir. İşte erken emekliliğin kapılarını aralayan yöntemler...
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışma hayatını sürdürenlerin bazı sebeplerle prim ödemesine ara verebilirler. Prim kesintisi çalışanların kendi istek ve rızaları dışında iş hayatına ara vermek zorunda kaldıkları belirli dönemleri kapsar. Yapılan prim kesintileri ise; emeklilik zamanını ve maaşını olumsuz yönde etkiler. Vatandaşların emeklilik konusunda mağduriyet yaşamaması adına hizmet borçlanması yöntemleri devreye sokulmuştur. Birçok dönem için yapılabilecek olan hizmet borçlanması hakkı aynı zamanda erken emeklilik kapılarına da göz kırpar.
Hizmet borçlanması denince kişilerin aklına genellikle doğum ve askerlik borçlanması gelir. Kadınlara özel olarak verilen doğum borçlanması, tek bir çocuk için yapılan 2 yıllık prim ödemesini ifade eder. Kadınlar doğum borçlanması hakkını en fazla 3 yıl kullanabilirler. Bu durumda kadınların 6 yıl daha erken emekli olmasına imkan verilir.
Sigortalı olarak çalışma hayatını devam ettiren erkek çalışanlar sağlık ve eğitim durumlarının elverişli olması halinde askere gitmek zorundadır. Erkek çalışanların askere gittikleri dönemde eksik kalan prim ödemelerini geriye dönük olarak yapmalarına izin verilir. Erkeklerin askerlik borçlanması hakkından yararlanabilmesi için; er ya da erbaş olarak silahaltına alınması veya yedek subaylık okulunda eğitim almaları gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık süresi de askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir. Askerlik borçlanması için yapılan prim ödemesi askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı içindir.
Askerlik ve doğum borçlanmasının yanı sıra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında hizmet borçlanmaları belirlenmiştir.
Memur ve kamu görevlisi klasmanında 4C sigortalılık statüsüne bağlı olarak çalışma hayatını sürdürenlere verilen ücretsiz için süreleri,
Sigortalı olarak bildirilmeden yurt içi ya da yurt dışında yapılan doktora öğrenimi ve lisansüstünü kapsayan eğitim süreleri,
Tıpta uzmanlık için yurt içi ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık süreleri,
Sigortalı olmadan zorunlu staj görevini yapan avukatların normal staj süreleri,
Hekimlerin fahri asistanlık süreleri,
Yurt dışında geçirilen hizmet süreleri,
Yasal olarak grev ve lokavtta geçirilen süreler,
Sigortalı olarak çalışma hayatı sırasında herhangi bir suçtan beraat ettikten sonra tutuklu ya da gözaltında geçirilen süreler borçlanılabilir.
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