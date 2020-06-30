Bu 10 hizmet borçlanması yöntemiyle daha erken emekli olabilirsiniz! İşte şartlar...

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak emeklilik maaşı, yaşlılık döneminde temel ihtiyaçların karşılanması adına verilen önemli bir gelirdir. Emeklilik için kişilerin çalışma süresinin yanında pek çok değişken dikkate alınır. Emeklilik için günleri sayan milyonlaca vatandaş bir an önce maaşlarına kavuşmanın rüyasını kuruyorlar.

Vatandaşların emekli olabilmesi için prim günü, hizmet süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi kriterler gereklidir. İşte bu kriterleri tamamladığınızda emekli maaşınıza kavuşabilirsiniz. Peki, bu şartları daha erken bir tarihte yerine getirmek mümkün müdür? Başka bir ifadeyle vaktinden önce emekli olunabilir mi? Bütün bu sorulara 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında çıkarılan erken emeklilik formülleriyle cevap verilir. İşte erken emekliliğin kapılarını aralayan yöntemler...

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışma hayatını sürdürenlerin bazı sebeplerle prim ödemesine ara verebilirler. Prim kesintisi çalışanların kendi istek ve rızaları dışında iş hayatına ara vermek zorunda kaldıkları belirli dönemleri kapsar. Yapılan prim kesintileri ise; emeklilik zamanını ve maaşını olumsuz yönde etkiler. Vatandaşların emeklilik konusunda mağduriyet yaşamaması adına hizmet borçlanması yöntemleri devreye sokulmuştur. Birçok dönem için yapılabilecek olan hizmet borçlanması hakkı aynı zamanda erken emeklilik kapılarına da göz kırpar.