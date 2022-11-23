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Bu altın bileziği görenin gözleri açık kalıyor! Sadece Trabzon’da üretiliyor: Hasır bilezikten milyonlarca liralık döviz girdisi…

23.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece Trabzon’da üretilen Trabzon Hasır Bileziği son yıllarda dünyada daha çok tanınmaya ve ihraç edilmeye başladı. Bu kapsamda 50 ila 60 milyon dolarlık ihraç potansiyeli olduğu belirtilen Hasır Bilezik için, “Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, “Trabzon’a has olan Hasır Bilezik, Kazaziye ve telkâriyi daha da geliştirip ileriye taşımamız gerekir” dedi.

Bu altın bileziği görenin gözleri açık kalıyor! Sadece Trabzon’da üretiliyor: Hasır bilezikten milyonlarca liralık döviz girdisi…

Kuyumculuk alanında Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alan Trabzon’da son yıllarda özellikle Arap turistlerin gelmesiyle birlikte Trabzon Hasır Bileziği daha da ilgi görmeye başlarken ihracatta yılda yaklaşık 50-60 milyon dolar döviz girdisi sağladığı kaydedildi.

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Kuyumcular olarak bu yıl çok iyi bir sezon yaşadıklarını kaydeden Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, “Bu yıl beklediğimizin üzerinde çok çok iyi bir iş potansiyeli oldu desek yeridir. Özellikle Karadeniz havzasında, Trabzon’da Arap turizminin yanı sıra yerli ve yabancı turizmin eklenmesi ayrıca düğünlerin de çok olmasıyla birlikte gerçekten beklediğimizin üzerinde bir sezon yakaladık. Artık Trabzon’un sanayi ile büyüyecek bir şehir olmadığını, turizmle büyüyeceğini Trabzon’un turizmden başka şansı olmadığını görmekteyiz.

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Trabzon'a has olan Hasır Bilezik, Kazaziye ve Telkâriyle ilgili gelişimleri daha ileriye taşıyarak turizme daha fazla yön verebilmek adına uğraşlar içerisindeyiz. Yaklaşık 2-3 yıldan beri Kuyumcu Kent Projesi konusunda yoğun çaba sarf ettik ve işin sonuna geldik. Moloz mevkiinde Kuyumcu kentimizi yapacağız, gelen turistleri orada ağırlayıp ürünlerimizi orada sergileyip satışa sunacağız. Trabzon’dan kuyumculukla ilgili direkt ihracat yapamıyoruz. İstanbul üzerinden yapmak durumundayız” dedi.

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BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da yaptığı açıklamada “Bu yıl, bir önceki yıla göre işlerimiz daha hareketli daha yoğundu. İstediğimiz seviyede olmazsa bile pandemi dönemine göre çok çok daha iyiydi. Doğu Karadeniz Bölgesi olarak halkımızın altına teveccühü var. Altını da yatırım olarak gördükleri için beklenti olayı her zaman yüksek. Senelerden beri üretilen Hasır Bileziğimiz var ve son zamanlarda telkâri işi başladı. Dünyanın her yerine bilhassa Arap ülkelerine, Almanya, İngiltere her yere Trabzon Hasır Bileziğini ihraç ediliyor. Trabzon Hasır Bileziği'nin dünyada tek üretilen yeri burası. Tahminim yılda 50-60 milyon dolar ihraç potansiyeli var diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

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GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Altın gramının yılbaşından önce 1.400 TL’ye çıkabileceği yönünde söylentiler olduğuna dikkat çeken Tonyalı, “Altının gramı stabil. Şu anda bin lira üzerinde. Ancak dünyadaki ekonomik kriz nereye ulaşacağı ne zaman patlayacağı belli değil. Tahminimiz, aldığımız bilgilere göre yılbaşından önce bin 200, bin 400 TL arası olma şansı yüksek görünüyor. Altın her zaman karlı bir yatırım” şeklinde konuştu.

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