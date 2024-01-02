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"Bu bir ihbardır" diyen Özgür Demirtaş dolandırıcılara karşı herkesi uyardı: Yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok

02.01.2024 20:55 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendi adının kullanılarak sms yoluyla dolandırıcılık yapan kişilere karşı takipçilerini uyardı. Paylaşımında "Bu bir ihbardır" yazan Demirtaş, sms'lerin ekran görüntülerini de paylaşarak hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hesaplarını da etiketledi. Demirtaş "Sakın kanmayın. Benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok" dedi.

"Bu bir ihbardır" diyen Özgür Demirtaş dolandırıcılara karşı herkesi uyardı: Yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu defa takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı.

"YATIRIM TAVSİYESİ VEREN HİÇBİR GİRİŞİMİM YOK"

Özgür Demirtaş, sosyal medyadan kendisine iletilen isminin kullanılarak "yapay zeka robotuna" yönlendirme yapılan sms'leri paylaştı. "Bu bir ihbardır" diyen Demirtaş,
"Yetkilerden ricam bu ve önceki attığım telefona bakmaları. Bu bir dolandırıcılık sakın kanmayın. Türkiye’ye SMS ile mesaj atıp benim güvenirliliğimi kullanıp dolandırıyorlar. Sakın kanmayın. Benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok" dedi.

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"BU DOLANDIRICILARI BULUN"

Emniyet Genel Müdürlüğü hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hesaplarını da etiketleyen Demirtaş "Yetkililerden rica ediyorum. Benim adımı kullanarak insanlara sms atılıyormuş. Lütfen bu dolandırıcıları bulun. Arkadaşlar unutmayın benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok. Bunların hepsi dolandırıcılık" uyarısında bulundu.

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