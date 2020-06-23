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Bu çilekler çok farklı! Yetiştirirken bakın ne yapıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de denizden bin 432 metre yüksekte çilek yetiştiren ve yoğun ilgi nedeniyle taleplere yetişemeyen üretici haftanın 7 günü çileklerine türkü dinletiyor.T

Temiz su kaynakları ve kirlenmemiş toprakları, organik üretim kültürünün yanında Doğu Karadeniz Bölgesinde güneşli gün sayısı en fazla olan il olması nedeniyle meyve ve sebzelerinde ayrı bir aroma ve tat bulunan Gümüşhane’de son yıllarda çilek üretimi arttı.

Devletin hem Özel İdare hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla destek verdiği çilek üretimine 3 yıl önce Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde başlayan üreticilerden 54 yaşındaki Nihat Aydın taleplere yetişemiyor.

Köyünde 4 dönüm arazide hem sera hem de açık alanda çilek üreten 5 çocuk babası Aydın’ı diğer üreticilerden ayıran en önemli fark ise yetiştirdiği çileklerine sürekli türkü başta olmak üzere müzik dinletmesi.

Yüksek rakımda temiz su kaynaklarıyla ürettiği çileklerin toprağını da orman ve dağlardan getiren, hayvan gübresi kullanarak doğal üretim yapan Aydın’ın çilekleri yok satıyor.

Sürekli yanında gezdirdiği radyosunda çalan türküler eşliğinde haftanın 7 günü çilek bahçelerinde çalışan Aydın, sağlığının elverdiği ve ömrünün yettiği sürece çilek yetiştirmeye devam edeceğini söyledi.

Torul İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle 3 yıl önce sebze üzerine seracılık yaparken çilek üretimine döndüğünü anlatan Aydın, “Ömrüm yettiği kadar, sağlığım el verdiği sürece sürekli çilek yapacağım bundan sonra. Toplam 4 dönüme yakın bir alanda sera ve açık tarlalarda yapıyorum. Doğal ve organik yapıyorum. Hayvan gübresiyle tarlayı hazırlıyorum. Ormandan ve dağlardan toprak getirip yapıyorum. Haftanın 7 günü buradayım” dedi.

Çilek tarlalarında uğraşırken sürekli müzik dinlediğini, radyosunu tarlanın her yerine götürdüğünü kaydeden Aydın, “Kemençe parçaları, türküler ve ağır havaları çok dinlerim. Arkadaşlarım bana çileğin lezzetinin sebebini sorduğunda bende onlara müzik dinlettiğim için olduğunu söylüyorum” diye konuştu.

Gümüşhane, Torul ve Trabzon’a ürün gönderdiğini fakat yetiştiremediğini kaydeden Aydın, “Şuanda Gümüşhane, Torul ve Trabzon’a ürün veriyorum. İlk yaptığım yıl tanıtım yapmadığım için yalnızca Trabzon’a ürün gönderdim. Şimdi Gümüşhane’ye de ürün veriyorum ama hiçbirine yetişemiyorum” ifadelerini kullandı.

İkisu-Şiran karayoluna çok yakın noktadaki çilek tarlasına gelen Samet Çelik ise “Buranın çileğinin iyi olduğunu duyunca geldik. Tadı, aroması ve kokusu çok farklı ve çok güzel. Sebebini sorduğumuzda çileklere özellikle dertli türküler dinlettiğini söyledi. Bu tadın da buradan geldiğini düşünüyoruz. Herkesi buraya vitamin deposu çileklerin tadına bakmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

KAYNAK:DHA

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