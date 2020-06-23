Bu çilekler çok farklı! Yetiştirirken bakın ne yapıyor?

Temiz su kaynakları ve kirlenmemiş toprakları, organik üretim kültürünün yanında Doğu Karadeniz Bölgesinde güneşli gün sayısı en fazla olan il olması nedeniyle meyve ve sebzelerinde ayrı bir aroma ve tat bulunan Gümüşhane’de son yıllarda çilek üretimi arttı.

Devletin hem Özel İdare hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla destek verdiği çilek üretimine 3 yıl önce Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde başlayan üreticilerden 54 yaşındaki Nihat Aydın taleplere yetişemiyor.

Köyünde 4 dönüm arazide hem sera hem de açık alanda çilek üreten 5 çocuk babası Aydın’ı diğer üreticilerden ayıran en önemli fark ise yetiştirdiği çileklerine sürekli türkü başta olmak üzere müzik dinletmesi.

Yüksek rakımda temiz su kaynaklarıyla ürettiği çileklerin toprağını da orman ve dağlardan getiren, hayvan gübresi kullanarak doğal üretim yapan Aydın’ın çilekleri yok satıyor.

Sürekli yanında gezdirdiği radyosunda çalan türküler eşliğinde haftanın 7 günü çilek bahçelerinde çalışan Aydın, sağlığının elverdiği ve ömrünün yettiği sürece çilek yetiştirmeye devam edeceğini söyledi.