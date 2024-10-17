'Bu da mı gol değil?' Çarpıcı altın ve gümüş yorumu! 'Alım fırsatı' dedi... O tarihi işaret etti 'Bu süreci çok önemsiyorum'

Altın fiyatları ne olacak? Düşecek mi yükselecek mi? Gümüşte son durum ne? Birikimlerini altın ya da son dönemlerin göze çarpan emtiası gümüş alarak değerlendirmeyi düşünenler veya hali hazırda bu yatırım araçlarına yatırım yapmış olan kişiler altının ve gümüşün yönünü merak ediyor. Uzman isimden hem altın hem de gümüşle ilgili önemli yorumlar geldi.

"GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI"

A Para canlı yayınında konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve gümüşle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Paksoy şu ifadeleri kullandı:

"Kanalın orta kısmı destek olur dedik, 2600'lere dikkat dedik, oranın altına gelmedikçe düzeltme derinleşmez dedik. Tam da 2600'lerden döndük bu hafta ve geçen hafta. Geçen hafta özellikle. 2600 2600 olarak kalmaya devam ederken tatta 2603'lere evrildi. Benim takip ettiğim bir ortalama var; 13 aylık ortalama. Hareketi tamamını kapsıyor. 2560'lara geldi özetle. 2600 max 2560 stoplu ons altında yukarı yönlü trend devamı, trading idea bu. Hedef de bandın üstü 2734, 2800 hedefli bir ons altın olmaya devam ediyor. 6 Kasım'a kadar ve 6 Kasım sonrası FED'in politikalarına da bağlı olarak bu denklem değişir mi izleyip göreceğiz ama geri çekilmeler alım fırsatı.

"GERİ ÇEKİLSE BİLE TREND BOZULMAZ, ALIM YÖNÜNDE KULLANILIR"

Ben net olarak şunu da belirtmek istiyorum; aşağıda 2400-2450 trend desteğidir orta vadede. Oraya kadar geri çekilse bile trend bozulmaz, alım yönünde kullanılır ama şimdilik 2600, 2560 stoplu bir ons altın olduğunu hatırlatalım.

GÜMÜŞ YORUMU! "BU DA MI GOL DEĞİL?"

Bir de gümüş diyelim. Yani şöyle söyleyeyim; ortalamalar yukarı gitmeye devam ediyor. 30 dolara geldi 5 aylık ortalama. Bu ne demek. 5 aylık ortalama 30 dolara geldiyse ve benim 32 doları geçmem gerekiyorsa grafikte... Tabii ben geçmiyorum ama gümüş için konuşuyorum; 32 doların geçilme zamanı yaklaşıyor olabilir. Hani bir film repliğidir; 'Bu da mı gol değil?' Sadri Alışık'ı analım rahmetle... Bu sefer de geçilmeyip 30 doların altına giderse zaman kaybına devam. Onun için 30 dolar kısa ve orta vadeli, özellikle kısa vadeli stopumuz. Orta vade daha uzun vade 26-28 dolar bitmeden gümüşte hareket bitmez ama ama ola ki 32 doların üzerinde fiyatlamalar geliyor günlük, haftalık kapanışlar da teyit ediliyor. 35 hatta 40 dolara kadar alan açılıyor ilk etapta. Ben bu iki haftayı 6 Kasım'a kadarki süreci çok önemsiyorum gümüşte de. Hani izleyicimizin dediğini bir kez daha hatırlatalım; 'Ya Cüneyt abi potansiyel var da bir türlü şu 32 doları geçmiyor' Bakacağız, virgülü koyduk, grafik 'Ben geçmeye hazırlanıyorum' diyor ama bu sefer bakalım gol olacak mı olmayacak mı bakacağız."