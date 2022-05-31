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Bu da oldu! Şimdi de süte alarm taktılar...

31.05.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatlarına yüzde 30 zam yapmasının ardından 1 litrelik sütün market raflarında 20 lirayı geçmesiyle, bazı marketlerde süte alarm takıldığı görüldü. Daha önce bebek maması gibi ürünlere de yapılan yöntem vatandaştan tepki topladı.

Bu da oldu! Şimdi de süte alarm taktılar...

Daha önce fiyatlardaki pahalılık nedeniyle bebek maması bebek bezi, Ayçiçek yağı, kahve, tıraş bıçağı gibi ürünlere alarm takılmıştı. Bu ürünlere geçtiğimiz günlerde bir temel besin maddesi eklendi. Sadece son 6 ayda yüzde 50 zam gelen süte alarm takıldı.

Bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımla süte de alarm takılarak satılmaya başlandığını duyurdu.

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Alarm takılan iki litrelik sütun market fiyatı 46 liradan satışa sunuluyor. Yetkililer kendilerini hırsızlıktan korumak için bu yönteme başvurduklarını söyleseler de vatandaştan tepki topladılar.

Süt ürünlerine yüzde 32 zam kararı! 15 Mayıs’tan sonra…Süt ürünlerine yüzde 32 zam kararı! 15 Mayıs’tan sonra…

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası vatandaşın tepkisi gecikmedi. Sosyal medyada tepki veren bir vatandaş, 'Önce bebek maması şimdi de süt… Türkiye’ye de alarm taktınız" dedi.

SÜTE 6 AYDA YÜZDE 50 ZAM

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ sut fiyatlarına yüzde 30 zam yapmasının ardından çiğ süt litre fiyatı 5,7 liradan 7,5 liraya yükselmişti. Süte sadece son 6 ayda yüzde 50 zam geldi. Büyük şehirlerde çiğ süt tüketiciye 1517 TL seviyesinde ulaşıyor. Marketlerde günlük süt fiyatlan ise 22 TL ile 25 TL arasında değişiyor.


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