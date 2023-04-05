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Bu etin kilosu 22 bin TL, tüketicisi ise çok başka! Wagyu etine düşkün papağan Ayaz herkesi şaşırttı: Diğer etleri gagası ile itiyor...

05.04.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon Kobe sığırından elde edilen Wagyu etinin kilosunu, İzmir’de 22 bin liradan satışa sunan kasap Mehmet Günbey, papağanı Ayaz’ı da bu etle besliyor. Ayaz’ın Wagyu etini çok sevdiğini belirten Günbey, “Normal eti yemiyor ama 22 bin liralık etin tadına doyamıyor. Bu eti kendimiz yemiyoruz ama papağanımıza yediriyoruz” dedi.

Bu etin kilosu 22 bin TL, tüketicisi ise çok başka! Wagyu etine düşkün papağan Ayaz herkesi şaşırttı: Diğer etleri gagası ile itiyor...

Kırmızı et fiyatları yükselirken İzmir Torbalı'dan ilginç bir haber geldi. Japon Kobe sığırından elde edilen Wagyu etinin kilosunu 22 bin liraya satan kasap Mehmet Günbey, papağanı Ayaz'ı da bu etle besliyor. Öyle ki, papağan Ayaz normal et uzatıldığında gagasıyla o eti atıyor, sadece Wagyu etini yiyor.

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Günbey, "Papağanımız Ayaz’ın bu ete olan hassasiyetini tesadüf eseri anladık. Normal eti yemiyor ama Wagyu etini verdiğimizde yiyor. Normal eti gagasıyla atıyor ama 22 bin liralık etin tadına doyamıyor. Bu eti kendimiz yemiyoruz ama papağanımıza yediriyoruz. Zaten çok fazla et tüketebilecek bir hayvan değil. Bir de kendisi çok sevimli olduğu için bu duruma katlanıyoruz" dedi.

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"GELİR DÜZEYİ YÜKSEK KİŞİLER ALIYOR"

Kobe sığırlarını kendilerinin yetiştirdiğini ifade eden Günbey, "Hayvanın özelliği, yüksek enerjili yemlerle, stressiz bir ortamda ve özel masaj teknikleriyle yetiştirilmesi. Bu eti gelir düzeyi yüksek kişiler, dünyaca tanınmış kimseler alıyor. En çok Amerika, Dubai, Katar gibi ülkelerden gelen müşteriler bu eti tercih ediyor. Önümüzdeki hafta da kilosu 45 bin TL olan bir etimizi daha piyasaya süreceğiz. Etlerin yağ oranı arttıkça lezzeti de fiyatı da artıyor. Ayrıca kasap dükkanımızda kilosu bin 500 liradan başlayıp 7 bin 500’e kadar varan etlerimiz de mevcut. Ancak hem en ucuz eti hem de en pahalı eti satıyoruz. Kıyma kuşbaşının kilosunu da 198 liradan veriyoruz" sözlerine yer verdi.

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wagyu et

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