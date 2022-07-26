'Bu fiyat da kurtarmaz' dediler! Yumurta fiyatlarına bir zam daha geldi

Maliyetlerin artmasıyla birlikte birçok ürüne zam gelemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde çaya gelen zammın arıdan şimdi de yumurta fiyatlarına bir zam daha geliyor. Üretici, maliyetlerin arttığı gerekçesiyle yumurta fiyatlarında artışa gitti. Birkaç hafta önce 30’luk kolisi 30 lira olan yumurtaya bir zam daha geldi. Diyarbakır’da da yumurta fiyatlarına zam yapılarak 30’luk yumurta kolisi 60 lirayı buldu. Zarar ettiklerini söyleyen üretici, fiyatın 70 liraya çıkması gerektiğini söylüyor.

.

‘MALİYETLERLE SATIŞ FİYATLARI BİRBİRİNİ KURTARMIYOR’

Diyarbakır’da yumurta işletmeciliği yapan Vehbi Yalın, yumurta üretim maliyetlerinin ciddi oranda arttığını ve üreticilerin zararda olduğunu söyledi. Artan maliyetlere dikkat çeken Yalın, fiyatın 60-70 lira bandına gelmesi gerektiğini söyledi. Yalın “Şuanki fiyatlara göre bile üretici hala zararda. Beyaz yumurtanın perakende satış fiyatı 55-60 bandında. Kahverengi yumurta ise şuan piyasada yok. Kahverengi yumurtanın fiyatı da 5 TL daha fazla. Aslında yumurta fiyatları üretim fazlalığından dolayı çok geri kalmıştı. Şuanki maliyetlerle satış fiyatları birbirini kurtarmıyor, üretici hala zararda” dedi.

‘FİYATLARIN DÜŞÜK OLMASI ÜRETİCİYİ İFLASA GÖTÜRDÜ’

Sputnik'te yer alan habere göre, “Yaz sezonu iş yok ve üretim fazlalığından dolayı yumurta para etmiyor” diyen Yalın “Birçok tavukçu zararda olduğu için üretimini kapattı, tavuklarını kesti. Piyasada mal daralınca fiyatlar olması gereken seviyeye geldi. Ama bu fiyatlar da yetersiz, yeni bir zam gelmesi lazım. Çünkü bu fiyatlarla üreticinin ayakta kalma şansı zayıf. Fiyatların düşük olması üreticiyi iflasa götürdü. Yüzde 30-40 zarar var. Bütün üreticiler borç altında. Bu fiyatların üstüne biraz daha gelmesi lazım ki üretici ayakta kalabilsin. Yumurtanın kolisinin perakendede 60-70 TL bandında satılması lazım ki, üreticiyi kurtarsın” şeklinde konuştu.

