'Bu garanti! Bundan aşağı zam beklemiyoruz' Emekli ikramiyesinde kulis bilgisi verdi! 'O rakama yuvarlanması mümkün'

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli ikramiyesine çevrildi. Yeni rakamın belli olacağı tarihle ilgili beklentiler artarken zamla alakalı tahminler de geliyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? Uzman isimler ikramiye takvimini ve zamla ilgili beklentileri değerlendi. İşte farklı formüllere göre emekli bayram ikramiyesi tutarları...

A Para canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Mart ayıyla birlikte ikramiye süreci de başlamış oldu. Netice itibarıyla bu ayın sonunda yani aslında Ramazan ayı başladı, ramazanın sonunda Ramazan Bayramı var ve Bayramdan bir hafta önce de emeklilerin ikramiyeleri ödenecek. Şöyle adım adım nasıl olur, bu takvim nasıl işler diye bir baktık... Bir kere işte ekonomi yönetimi bunu bir ele alacak, öyle gözüküyor ki bu hafta bu konu çözülür. Formüller belirlenecek. Kesinleştikten sonra da Sayın Cumhurbaşkanına sunulacak. Orada artık karar verildikten sonra yeni ikramiye rakamına yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Çünkü bunun yasal düzenleme yapılmadan uygulanması mümkün olmuyor. O yüzden de bir meclis aşaması var, oraya bir yasal düzenleme gidecek, yasa çıkacak, Resmi Gazete'de yayınlanacak, sonra bir takvim belirlenecek, takvim aslında yatırılacak paranın yatırılacağı günlerle ilgili. Ama o zaten az çok işte Bayramdan bir hafta önceki günler oluyor.

"ÇİFT ÖDEME YOK"

Hisseye göre ödeme var yani bütün emekliler maaşı ne olursa olsun aynı rakamı alıyor ama işte dul yetim maaşı alanlar, iş göremezlik ödeneği alanlar gibi onların hisse oranında ödemeler yapılıyor. Çift ödeme yok. Bazıları için çift maaş alanlar var, işte hem kendinden hem eşinden alan var. Dolayısıyla bir tanesinden bir dosyadan maaş alacak. Ondan sonra da ikinci takvim gelecek, işte ikinci ikramiye için. Bu arada yeni emekliler de alıyor. İşte şubatın sonuna kadar başvuran bütün emekliler emeklilik için başvurmuş olan bütün sigortalılar maaşı bağlansa da bağlanması da Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak. Mayısın sonuna kadar başvuranlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Tabii burada dediğim gibi başvuru tarihi önemli, başvuru tarihi en son 28 Şubat olmalıydı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Takvime bakalım; Ramazan Bayramı 30 Mart'la 1 Nisan arasında, 3 gün idrak ediliyor. Dolayısıyla 24-28 Mart tarihleri arasında da ikramiye hesaplarda olacak. Haziranda ise Kurban Bayramı 6-9 Haziran arasında olacak 4 gün, öncesi de 2-5 Haziran arasında ikramiyeler yatırılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Birkaç formül var. Bunun üzerine bir çalışma yapılacak. Mevcut ikramiye zaten 3 bin lira, geçtiğimiz yıl 2 bin liraydı ve 3 bin liraya çıkartıldı, yüzde 50'lik bir artış oldu. Toplamda da 6 bin lira ödeniyor iki ikramiye olarak. Yüzde 15.75 artarsa, 6 aylık enflasyon artışıydı bu aslında ocak ayında yapılan, 3472 lira oluyor, toplamda da 6944 lira, hani 3 bin 500 liraya da yuvarlansa dolayısıyla orada 7 bin liralık bir ikramiye ortaya çıkar. Ama yıllık enflasyon baz alınırsa 44.38, bu sefer 4331 lira oluyor, 8662 lira toplamda ödeniyor. O da yukarı yuvarlansa 4 bin 500 ve 9 bin lira olur. Ama geçen seneki gibi yüzde 50 artırılırsa yine 4 bin 500 lira ve 9 bin lira ödenmiş olur. Ha hükümet başka bir karar verir, daha yüksek bir rakam ortaya çıkar onu da görmüş oluruz ki şurada çok bir süre kalmadı. Yani Mart ayının ilk iki haftasında bu konunun çözülmesi lazım ki meclise gelsin ve dediğim gibi Martın sonundaki ödeme takvimine yetişsin"

"BU GARANTİ OLAN TUTAR YANİ YÜZDE 15.75'TEN AŞAĞI BİR ZAM KESİNLİKLE BEKLEMİYORUZ"

CNN Türk yayınında konuşan SGK uzmanı Melis Elmen ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl bayram ikramiyeleri için enflasyon oranında mı artış olacak yoksa geçen yılki gibi yüzde 50 oranında mı artacak bu konuda çok fazla sokakta özellikle emekli arasında konuşmalar hızlı bir şekilde geçmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanından da bir açıklama bekleniyor. 2024 yılı ikramiye tutarı 3 bin + 3 bin yani toplamda 6 bin lira olarak ödenmişti. 2025 yılı tahminlerimiz bakarsak eğer enflasyon oranında yani yüzde 15.75 oranında artarsa 3475 olarak olacak yani toplamda 6944 TL ödenmiş olacak yıl sonunda. Eğer yüzde 40'lık yani yıl sonu enflasyonu oranında bir artış olursa 4200 TL + 4200 TL yani yıl sonunda emeklinin cebine 8400 TL para geçmiş olacak. İlk tutarımız 30 Mart'ta ödenecek 3472 TL olacak. Yani bu garanti tutarımız aslında şu anda. İkinci Bayramımız da Kurban Bayramımız olan 3472 TL olacak, yıl sonunda cebimize

6944 TL aslında geçmiş olacak şeklinde düşünebiliriz. Bu garanti olan tutar yani yüzde 15.75'ten aşağı bir zam kesinlikle beklemiyoruz, onu söyleyebiliriz.

Eğer yıllık enflasyon oranında bir artış olursa ilk Bayramımız olan Ramazan için 4200 TL ödenecek, ikinci Bayramımız olan Kurban Bayramı için 4200 TL ödenecek yani yıl sonunda emeklinin cebine 8400 TL gene girmiş olacak. Bu da ikinci bir seçeneğimiz.

KULİS BİLGİSİ VERDİ

Ama geçen seneki gibi olursa yani yüzde 50'lik bir artış sağlanırsa bu sefer de ilk Bayramımız olan Ramazan Bayramı için 4500 TL ödenecek ikinci Bayramımız olan Kurban Bayramı için de 4500 TL ödenecek. Böylece yıl sonunda emeklinin cebine 9000 TL bir bayram ikramiyesi girmiş olacak. Bu da Cumhurbaşkanının bir 'favor'ı ile birlikte mümkün olacak gibi görünüyor. Hatta ufak bir kulis bilgisi de 5 bin TL'ye yuvarlanması da mümkün gibi görünüyor. 4500'ü 5000 TL'ye neden 500 lira da cebinden hani Cumhurbaşkanı refah payı gibi düşünelim. Neden? Ramazan ayında biliyorsunuz cebimizden daha fazla bir gıda alışverişi çıkıyor. Çünkü bizde sofralarımızı daha fazla kuruluyor Ramazan'da, iftar sofralarımız oluyor, misafirlerimiz çok fazla oluyor, giderler emeklinin cebinden daha fazla artıyor. Ne kadar aslında bazı gıdalar, özellikle et fiyatları sabitlenmiş olsa da Ramazan ayında gene de misafir oranımız arttığı için giderler artıyor... Belki bu sebepten dolayı belki bir artış olabilir refah payıyla birlikte. Ama gene de yüzde 50'nin üzerinde net bir rakam olmaya da bilir"