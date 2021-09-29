Bu gece itibarıyla benzine 29 kuruş zam

Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam geldi. Yapılan zam, ÖTV’den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. Uzmanlar, benzin fiyatları üzerindeki fiyat artışının dolar kurunun yükselmesinden kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın Twitter hesabından yaptığı açıklama: “Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.” denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 29 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — EPGİS (@trepgis) September 29, 2021



