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Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2020 19:05 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,40, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,77, avro/TL yüzde 0,99 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 2,02 değer kaybetti.

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

BIST 100 endeksi, en yüksek 113.106,60, en düşük 106.425,30 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,40 artışla 109.600,53 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,77 kazanımla 328,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78 artarak 2.185,00 lira oldu. Geçen hafta 530,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 534,00 liraya çıktı.

ABD DOLARI YÜZDE 2,02 DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta, ABD doları yüzde 2,02 değer kaybederek 6,1070 lira, avro yüzde 0,99 artışla 6,9130 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,18, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları oldu.

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